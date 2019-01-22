Поліція розслідує крадіжку 20 млн грн на будівництво експреса в Бориспіль”

Національна поліція України розслідує кримінальну справу за фактом привласнення та розтрати понад 20 млн гривень при будівництві експреса “Київ – Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

Про це свідчать матеріали суду.

Так, виробництво розпочато 4 грудня 2018 року за фактами привласнення коштів чиновниками одного з державних підприємств за попередньою змовою з посадовими особами приватної компанії шляхом формального документального оформлення виконання робіт і внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

Слідство встановило, що протягом 2018 року ТОВ “Рилейд” неодноразово вигравало тендери філії “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” по об’єкту будівництва “Організація залізничного пасажирського сполучення Київ – міжнародний аеропорт” Бориспіль “на загальну суму 20,4 млн гривень.

17 січня Печерський райсуд Києва дав поліції доступ до ряду документів з метою встановлення обставин правопорушення, а також причетних до скоєння злочину осіб.