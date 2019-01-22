При будівництві експреса в Бориспіль вкрали 20 мільйонів

Поліція почала розслідування привласнення коштів під час будівництва

експреса з Києва до Борисполя. Загальна сума збитків бюджету склала близько 20

мільйонів гривень. Справу відкрили ще 4 грудня минулого року, говориться в матеріалах

на сайті Єдиного реєстру судових рішень. Службових осіб приватної фірми та «Укрзалізниці»

підозрюють в змові і внесення неправдивих даних в документацію про виконаних

роботах.

«Це спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень,

передбачених статтею за привласнення або розтрату чужого майна, або заволодіння

ним шляхом зловживання службовим становищем й зловживання повноваженнями

сфері публічних послуг», – сказано в судовому рішенні.

Так, слідство встановило, що протягом 2018 року ТОВ «Рилейд»

кілька разів перемагала у тендерах «Південно-Західної залізниці «Укрзалізниці»

по об’єкту будівництва повідомлення від Центрального вокзалу до міжнародного аеропорту

«Бориспіль».

Правоохоронці звернулися до суду, щоб отримати дозвіл на

доступ до банківських установ, у яких компанія «Рилейд» є клієнтом,

щоб встановити причетних до крадіжки осіб, походження і подальший рух коштів

за рахунками. А 17 січня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання поліції

і відкрив тимчасовий доступ до документів підприємства.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Укрзалізниця», незважаючи на постійні скарги про збитковість перевезень, одночасно купує необґрунтовано дорогі подарунки для своїх працівників.