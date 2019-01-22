При будівництві експреса в Бориспіль вкрали 20 мільйонів

Поліція почала розслідування привласнення коштів під час будівництва
експреса з Києва до Борисполя. Загальна сума збитків бюджету склала близько 20
мільйонів гривень. Справу відкрили ще 4 грудня минулого року, говориться в матеріалах
на сайті Єдиного реєстру судових рішень. Службових осіб приватної фірми та «Укрзалізниці»
підозрюють в змові і внесення неправдивих даних в документацію про виконаних
роботах.
«Це спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень,
передбачених статтею за привласнення або розтрату чужого майна, або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем й зловживання повноваженнями
сфері публічних послуг», – сказано в судовому рішенні.
Так, слідство встановило, що протягом 2018 року ТОВ «Рилейд»
кілька разів перемагала у тендерах «Південно-Західної залізниці «Укрзалізниці»
по об’єкту будівництва повідомлення від Центрального вокзалу до міжнародного аеропорту
«Бориспіль».
Правоохоронці звернулися до суду, щоб отримати дозвіл на
доступ до банківських установ, у яких компанія «Рилейд» є клієнтом,
щоб встановити причетних до крадіжки осіб, походження і подальший рух коштів
за рахунками. А 17 січня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання поліції
і відкрив тимчасовий доступ до документів підприємства.
Раніше SKELET-info повідомляв, що «Укрзалізниця», незважаючи на постійні скарги про збитковість перевезень, одночасно купує необґрунтовано дорогі подарунки для своїх працівників.