У Парижі біля Єлисейського палацу пограбували банк

Озброєні грабіжники проникли в приміщення банку у Єлисейського палацу, зв’язали співробітників і спустошили сейфи.

Зазначено, що озброєні зловмисники проникли в приміщення банку, зв’язали співробітників і почали спустошувати сейфи.

«Обчистивши 30 клітинок, зловмисники втекли. Загальна сума їх наживи не встановлена, вона вимірюється тисячами євро», – йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу, сигнал про подію в будівлі банку надійшов тільки близько полудня. При цьому люди в банку залишалися зв’язаними близько трьох годин.

Відомо, що в даний час займається розслідуванням пограбування паризьке підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю.