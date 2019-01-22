Через авіакатастрофи бомбардувальника в Росії помер третій льотчик

Помер третій пілот бомбардувальника Ту-22М3, що розбився у Мурманській області Росії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням в територіальному центрі медицини катастроф Мурманської області.

“[Потерпілий] один загинув, це той, який був у військовому лазареті”, – сказала співрозмовниця агентства.

Нагадаємо, на військовому аеродромі в Мурманській області Росії під час посадки розбився бомбардувальник Ту-22М3. У Міністерстві оборони Росії

Міноборони РФ назвало причину падіння бомбардувальника Ту-22М3

назвали причину падіння бомбардувальника – судно потрапило в інтенсивний снігопад, а при жорсткій посадці літак зруйнувався.