Америка забере у Росії Курили

У Кремлі сьогодні зустрічаються президент Росії Володимира Путіна і прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе. А напередодні стало відомо, що Сполучені Штати і ще 47 інших країн можуть пред’явити претензії на Курильські острови, а також Південний Сахалін, якщо Японія визнає, що ці території — російський суверенітет. Про це, зокрема, заявив старший науковий співробітник Інституту Далекого Сходу РАН Віктор Кузьмінков. На доказ своїх слів вчений посилається на Сан-Франциський мирний договір від 1951 року.

Нагадаємо, саме при обговоренні цього договору в сенаті США в односторонньому порядку була прийнята резолюція, що містила цікаву застереження: «Передбачається, що умови Договору не будуть означати визнання за СРСР яких би то не було прав або претензій на території, що належали Японії на 7 грудня 1941 року, які завдавали б шкоди правам і правових підстав Японії на ці території, так само як не будуть визнаватися будь-які положення на користь СРСР у відношенні Японії, що містяться в Ялтинському угоді».

У підсумку в Сан-Франциський мирний договір, підкреслює Кузьмінков, ввійшло наступне умова: якщо Японія домовиться про світ з якимось іншим державою (крім первинних підписантів — ред.), і дасть йому щось понад те, що передбачено цим договором, вона зобов’язана дати те ж саме для всіх інших підписантів. Оскільки СРСР (поряд, до речі, з офіційними представниками Польщі і Чехословаччини) його не підписав зважаючи серйозних претензій до проекту, і Росія згодом також цього не зробила, то виходить, що всі інші країни-підписанти на чолі з Америкою отримають право вимагати передачі собі і Курильських островів і Південного Сахаліну. А раз Японія, підкреслює вчений, в минулому столітті відмовилася від своїх претензій на Курили і Південний Сахалін не на користь конкретної держави, а взагалі, то визнання суверенітету над цими землями і можна трактувати саме як надання привілеїв понад Сан-Франциського договору.

— За великим рахунком, — висловився з цього приводу завідувач кафедри сходознавства МДІМВ, доктор історичних наук, професор Дмитро Стрільців, — це просто казуїстика, пов’язана з трактуванням 26-ї статті цього самого договору. Дійсно, відповідно до неї, будь-яка сторона, яка підписала мирний договір з Японією після укладення Сан-Франциського договору, не може претендувати на кращі умови, ніж ті країни, які його підписали. І якщо Росія, наприклад, передати Японії два острови, то в теорії принципі, будь-яка з 52 країн-підписантів, хоч Америка, хоч Аргентина, може сказати — а ми теж хочемо Курили. Але це ніякого зв’язку з реальністю не має.

«СП»: — тобто США насправді ніколи не пред’являть свої права на Курили і Сахалін?

— Звичайно, ні. Це просто такі, повторюся, теоретичні, казуїстичні гри. А особисто моя думка з питання Курив таке — Росії просто настала пора визначитися з декларацією від 1956 року (спільна декларація СРСР і Японії, прекращающая стан війни між цими країнами — ред.). Вона була ратифікована і, власне, вступила в силу. І Росія, як правонаступниця СРСР, при Володимирі Путіні ніколи від цієї декларації начебто не відмовлялася. Але якщо ми її визнаємо, то там є зобов’язання про передачу Японії двох островів. Ми ж не можемо сказати — визнаємо всю декларацію крім 9-ї статті, як це буде виглядати? Вже тоді ми говоримо тверде «ні» декларації, ситуація змінилася.

Але вся справа в тому, що крім цієї самої декларації немає ніякого іншого правового документа, що регулює відносини між Росією і Японією. Все інше — ніким не ратифіковані політичні заяви лідерів і членів уряду. Можна, звичайно, від неї відмовитися і повернутися до технічного стану війни з Японією, будь ласка. Але тоді треба розуміти, що це дасть нам певні мінуси.

«СП»: — А які мінуси? Особливо враховуючи той факт, що США і Японія є зараз союзниками?

— У нас, як мінімум, суттєво погіршаться відносини з Японією. Хоча, звичайно, можна сказати, що і бог би з ними, і яке, власне, Сполученим Штатам справу до наших двосторонніх відносин. І взагалі те, що сюди приплітають США, думаю, це просто пропагандистський хід. Так, США і Японія союзники. Але тоді можна б уже прямо сказати, що цей союз — військова загроза для Росії. Але поки про це начебто ніхто не говорив. Загалом, треба чітко позначати позицію.

«СП»: — тобто всі проблеми навколо Курил — від нашого політичного безвілля?

— Не від безвілля, а від невизначеності. У нас була така ідея, весь час знаходиться в якомусь сірому полі. Ми будемо визнавати, наприклад, визнавати декларацію, але переговори станемо вічно затягувати. Тим часом почнемо розвивати відносини, і все у нас буде добре. Але виникла ситуація, коли треба чітко визначитися — або так, або інакше. Будь-яке рішення має свої плюси і мінуси, але сидіти на двох стільцях вже не вийде.

«СП»: — А якщо уявити, що уряд все ж прийме однозначне рішення щодо передачі або непередачі якихось островів Японії? Що ми з цього зможемо витягти на політичній арені в тому і в іншому випадку?

— У першому випадку це дасть нам стабільні відносини і врегульовані кордону. Це авторитет Росії, яка виконує свої міжнародно-правові зобов’язання. У нас будуть краще відносини з Китаєм, тому що міцні відносини з Японією дозволять нам не перетворитися у його молодшого партнера. Наша дипломатія стане більш диверсифікованою, знизяться ризики ізоляції. В іншому випадку буде додатковий осередок напруженості з Японією, кордон з нею буде проходити, так скажімо, через призму прицілу. Серйозні сили будуть відвернені на військове будівництво на Далекому Сході. І Японія, яка з багатьох питань міжнародної політичної порядку денного могла б багато чого нам дати, багато в чому допомогти, робити цього не буде, навпаки, стане ворожою. Повторюся, як би там не було, Росії настала пора чітко визначитися в азіатському питанні. Хоча б тому, що в довгостроковій перспективі куди більш серйозний виклик представляє не Америка, а зростаючий Китай.

Цікаву точку зору з питання можливих претензій США на Курильські острови і Південний Сахалін висловив доктор історичних наук, завідувач кафедри країнознавства факультету міжнародних відносин Спбду Борис Ширяєв.

— З якого, вибачте, рожна, тут вилізла Америка, коли по тому ж Сан-Францисскому договором та Ялтинському угодою територія Японії обмежувалася чотирма історичними островах — Хоккайдо, Хонсю, Кюсю і Сікоку, а Курили Японія повинна була звільнити? — дивується експерт. — Все, ніяких питань. Так, в Сан-Франциський договір умисно був введений параграф, за яким Японія відмовлялася від Курив незрозуміло в чию користь. Рівно те ж саме малося на увазі щодо Сахаліну і, до речі, Тайваню. Просто ми самі допустили тоді одну величезну помилку. Коли підписувалася в 1956 році радянсько-японська декларація про припинення війни, ми заявили, що переговори про мирний договір буде вестися потім і з урахуванням територіальних питань. А треба було відразу поставити крапку і сказати — все, Курив тут більше немає. Що зроблено, те зроблено, однак зараз ми цілком можемо пред’явити територіальні претензії і самим США на не менш вагомих підставах.

«СП»: — Які ж саме?

— Росія зараз має повне право, як співає гурт «Любе», повернути Алясочку взад. І це аж ніяк не народна жарт.

«СП»: — Але ж Російська імперія сама продала її Америці в 1867 році за 7,2 мільйона доларів!

— Так, було підписано угоду про таке. Але останні дослідження показали, що грошей за цю операцію ніяких нікуди не надходило жодних фінансових документів з цього питання немає ні в російських, ні в американських архівах. Що там за шум піднімається навколо Курив, не треба на це звертати уваги, а от щодо Аляски цілком можна підняти питання. Давайте-но, мовляв, друзі-американці, перевіримо фінансові документи, архіви піднімемо — де наші грошики, кому і за якими каналами вони були вручені, як потім використовувалися. Не захочуть — все, вибачте, гроші за товар не передані, будьте люб’язні віддати.

«СП»: — Цікаво, а Росія може пред’явити США ще якісь територіальні претензії? Адже є Російська імперія відіграла далеко не останню роль у становленні США як держави. Якщо зараз в територіальних суперечках апелюють до спірних документами 60-річної давності, то тут більш давні історичні факти.

— Так, це були широкі жести, який буквально врятували Америку. Під час війни за незалежність англійський король Георг III, не володіючи достатніми для придушення повстання військами в Америці, звернувся до Катерини Другий з проханням дати йому підрозділи донських козаків, які після Семирічної війни на всю Європу прославилися як доблесні і відчайдушні воїни, взявши штурмом Берлін. Якщо б це сталося, ніякої Америки як держави, гадаю, не було б. Але російська імператриця відмовила, загостривши наші відносини з Англією. Під час громадянської війни Росія підтримувала американський Північ, коли Англія і Франція збиралися втрутитися в конфлікт на боці Півдня. І цього не треба було робити, тоді Америка розпалася на дві держави рівня сучасної Нової Зеландії. Але вже дуже хотілося «вставити перо» Англії і взяти хоч який-небудь реванш за поразку в Кримській війні. В результаті ми отримали у 20-21 століттях серйозного геополітичного суперника. А в дипломатії треба думати на сотні років вперед. І цього нам, до речі, варто було б повчитися у китайців, які дуже добре вміють це робити.

Ми допомагаємо всім, рятуємо всіх, але що з цього виходить? Простий приклад. Кого СРСР підтримував більше всіх? Прибалтику, Грузію і західну Україну. І що тепер? Це наші люті вороги. Так що треба думати, як китайці, на сотні років вперед і симетрично натискати на різні хворі «п’яточки». Зайшов американський есмінець в міжнародне Чорне море? Давайте пошлемо балтійську ескадру в точно такий же міжнародний Мексиканську затоку, звідки до узбережжя Америки 500 кілометрів. Претензії на Курили? Віддайте Аляску! Хотілося б, щоб політика рідної держави була більш жорсткою, настирливою і агресивною. Не треба боятися. Ось з японцями ми скільки вже років тягнемо, вибачте, кота за хвіст! А треба було, повторюся, ще в 1956 році закривати проблему Курильських островів. Не хочете, мовляв, мирного договору на наших умовах, ну і не треба, ми і без нього можемо обійтися. І обходимося, до речі, чудово досі. Сімдесят років минуло, і ще сто років також пройде.