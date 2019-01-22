Газпром-Нафтогаз. Що чекає російсько-український газовий контракт

Україна не повинна брати на себе ризики

Російський Газпром пропонує українському Нафтогазу продовжити чинні контракти. Україна хоче новий договір за європейськими правилами, пише Новий Час.

У Брюсселі завершився другий раунд тристоронніх газових переговорів між Україною, ЄС і Росією.

У зустрічі брали участь голова МЗС України Павло Клімкін, голова російського Міненерго Олександр Новак, віце-президент Єврокомісії з Энергосоюзу Марош Шефчович, голова правління Газпрому Олексій Міллер і глава ” Нафтогазу України Андрій Коболєв.

Перший раунд газових переговорів щодо транзиту газу на рівні міністрів відбувся 17 липня 2018 року в Берліні. Там боку тільки визначили питання, які потребують більш детального вивчення експертами, і домовилися про подальший графік зустрічей.

Втрата Україною транзит

В ЄС хочуть, щоб Київ і Москва підписали новий газовий контракт більш ніж на 10 років, заявив віце-президент Єврокомісії, комісар з питань енергії Марош Шефчович.

«Я висунув сторонам пропозицію, яка передбачає три основні параметри майбутньої угоди: тривалість, обсяг та мита, а також такі важливі параметри як інвестиції, законодавчі та технічні вимоги. Вдаючись до деталей з тим, щоб забезпечити успішний результат, я переконаний, що це чесне пропозицію, засноване на нашому глибокому аналізі», – зазначив Шефчович.

Газпром, Нафтогаз і наслідки втрати

Поки що Україна – ключовий транзитер російського газу в Європу. На переговорах з РФ за посередництва Європи українська сторона намагалася досягти як мінімум дві мети: зберегти транзит російського газу через Україну і укласти контракти з європейським правом. Про наслідки втрати транзиту для України – у сюжеті Радіо НВ.

Українська газотранспортна система розрахована на прокачування 142 мільярдів кубів газу в Європу. Останні роки вона заповнена приблизно на 90-100 мільярдів.

Втрата Україною транзиту буде означати втрату значної частини валютної виручки

Після завершення дії контракту в кінці 2019 року Росія пропонує зберегти лише десяту частину транзиту через Україну. Потужності другої гілки Північного потоку разом з Турецьким майже рівні тим обсягам газу, який зараз йде через українську ГТС. Транспортувати 10-20 мільярдів кубів, які Росія може запропонувати після запуску обхідних газопроводів, Україна не вигідно.

Транзит російського газу через газотранспортну систему України є однією з найбільших статей експорту українських послуг і приносить Україні щорічно 3 млрд доларів, кажуть у Нафтогазі.

Зокрема в 2018 році доходи від транзиту російського газу перевищила українські витрати на імпорт газу в 700 млн доларів. Втрата Україною транзиту буде означати втрату значної частини валютної виручки.



Газпром, Нафтогаз і комерційна привабливість

Російська сторона знову вказала на те, що Україні для узгодження умов контракту необхідно обґрунтувати його комерційну привабливість, представити план управління ГТС після 2019 року.

Крім того, Газпром і Нафтогаз повинні врегулювати спори в міжнародних арбітражах, заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак.

РФ і Україні необхідно врегулювати проблеми і судові розгляди

«Ми безумовно вважаємо, що для того, щоб обговорювати конкретні деталі контракту, нам необхідно врегулювати проблеми і судові розгляди, які сьогодні є. І, як ви знаєте, Газпром подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у Шведський суд. Це одна з умов в цілому поряд з комерційною привабливістю транзиту через Україну. Я вважаю, що сьогодні пройшли конструктивні переговори, ми домовилися продовжити роботу серед експертів», – зазначив Новак.



Газпром, Нафтогаз і контрактний сюрреалізм

Глава російської компанії Газпром Олексій Міллер запропонував українській стороні продовжити всі діючі контракти без проведення консультацій. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це сюрреалізмом.

Нафтогаз готовий знизити суму позову до Газпрому

Однак, за його словами, російська сторона навіть не розглядає те, що Україна має нове законодавство адаптоване до європейських стандартів. Він нагадав, що російська сторона також не визнає рішень Стокгольмського арбітражу.

Нафтогаз готовий знизити суму позову до Газпрому з 12 до 2 млрд доларів за умови підписання довгострокового контракту про транзит. Продовжувати договір від 2009 року в компанії категорично проти.



Газпром, Нафтогаз і діючі угоди

Продовжити чинні контракти – це значить не враховувати дію Третього енергетичного пакету, Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом і відкинути процес анбандлинга, тобто відділення, Нафтогазу.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів керівник міжнародних програм Центру глобалістики Стратегія ХХ Віталій Мартинюк.

Позиція України залишається незмінною

Якщо Україна відмовиться від рішення Стокгольмського арбітражу, то це буде прецедентом, щоб надалі Газпром міг порушувати будь контракт без наслідків.

«Позиція України залишається незмінною, рішення Стокгольмського арбітражу має бути виконаним. Як раз в цьому і ми базуємося, інакше будь-який інший контракт, новий контракт на будь-який термін, він не буде коштувати нічого. Тому що, згідно з чинним контрактом, “Нафтогаз України” зробив усе, що там було прописано, тобто все робив в правовому полі», – підкреслив Мартинюк.



Газпром, Нафтогаз і бронювання газу

Європейські компанії повинні бронювати газ на кордоні України з Росією. Таку думку напередодні тристоронніх переговорів щодо поставок газу висловив виконавчий директор вітчизняного Нафтогазу Юрій Вітренко.

Для забезпечення транзиту потрібно укласти дві угоди

Він зазначив, що для забезпечення транзиту потрібно укласти дві угоди. А саме – це контракт між Газпромом, як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС, яким зараз є Укртрансгаз. А також – контракт з Газпромом, як постачальником газу, що на бронювання потужностей транзиту українською ГТС.

Українська сторона зацікавлена в тому, щоб європейські компанії купували газ на кордоні України з Росією, причому це може бути не тільки російський газ, але і з Узбекистану, Туркменістану та Казахстану, підкреслив Вітренко.

Газпром, Нафтогаз і перекладання ризиків

Пропозиція Вітренко правильна і важлива для України, адже тоді Україна не буде вести переговори з Газпромом. Партнером йому будуть європейські компанії. Таким чином Україна буде укладати угоду з європейцями і не знадобиться реверс, що може здешевити і вартість газу за рахунок відсутності транспортування.

Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Але перед цим Україні необхідно провести анбандлинг, тобто утворити нову незалежну транспортну компанію, щоб вона укладала контракт.

Україна теж не повинна брати ризики

«Якщо Україна буде жорстко відстоювати позицію і свої інтереси і не піде на поводу у Газпрому і пратнера Газпрому в ЄС, то цього можна досягти. В країни досить сильні позиції. Вони зацікавлені в продовженні схеми, яка діяла, оскільки не хочуть брати на себе ризики. Україна теж не повинна брати ризики. Перекласти ці ризики на європейські компанії, на Газпром, і не мати ніяких відносин з Газпромом», – підкреслив Омельченко.

Наступні газові консультації у тристоронньому форматі заплановані на травень цього року. До цього українська сторона проаналізує пропозиції Єврокомісії та проведе з цього приводу додаткові переговори.