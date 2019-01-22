Росіяни геть втратили довіру до влади, яка штовхає країну до прірви

Росія опинилася на останньому, 27 місці в рейтингу Edelman Trust Barometer — довіри громадян до суспільних інститутів. Це випливає з щорічного звіту американської дослідницької компанії.

Доповідь Edelman базується на опитуванні, проведеному в жовтні-листопаді 2018 року. У ньому взяли участь понад 33 тис. осіб з 27 країн, включаючи США, Китай, Індію, Росію, Великобританію, Німеччину.

Як випливає з документа, довіру до інститутів в світі склало 52% (було 49%). За мірками Edelman, цей показник знаходиться на нейтральному рівні. Результат до 49% аналітики характеризують як недовіру, від 50% до 59% називають нейтральним, від 60% починається довіра.

По конкретних позиціях картина виглядає так. Своїм урядам у світі довіряють 47% опитаних (у минулому році було 44%), бізнесу — 56% (проти 53% роком раніше), неурядовим організаціям — 56% (проти 54%), а медіа — 47% (було 44%). Іншими словами, в цілому довіра до інститутів худо-бідно зростає.

А тепер про найцікавіше — про Росію. У нас довіру до інститутів найнижче з усіх взяли участь в опитуванні країн. Причому, на відміну від більшості держав, за рік показник досить сильно знизився — з 36% до 29%.

Росія, за версією Edelman Trust Barometer, знаходиться на останньому місці за рівнем довіри до більшості інститутів. Єдине виключення — довіру до уряду. Цей показник у РФ знаходиться на рівні 34% – це більше, ніж в Мексиці, Франції, Бразилії. Однак для нас важливіше інше — за рік цей показник в Росії просів на третину: в 2018-му рівень довіри російському уряду Edelman оцінював в 44%.

Довіра в Росії до бізнесу становить 34% (80% у Китаї, 58% – в Бразилії, 44% – в Іспанії), до медіа — 26%, до неурядовим організаціям — 23%. З цієї позиції відрив РФ від інших країн особливо великий: знаходиться на наступному місці з кінця Японії рівень довіри становить 38%. У Китаї рейтинг довіри неурядових організацій 74%, в Канаді — 59%, у Великобританії — 47%.

Зауважимо, про зниження довіри до російської влади раніше повідомив ВЦВГД. Так, рейтинг Володимира Путіна впав до історичного мінімуму з моменту його вступу на посаду президента в 2000 році. Зараз главі держави довіряють 33,4% росіян, у той час як його роботу схвалюють 62,1%.

Мінімуму досяг і електоральний рейтинг «Єдиної Росії» — 33,8%. Це навіть нижче, ніж у період протестних виступів в грудні 2011 року — тоді рейтинг партії влади падав до 34,4%.

На думку аналітиків Інституту соціології РАН, головна проблема для Кремля полягає в тому, що критика уряду і Путіна стають суспільно-схвалюваним поведінкою. Це означає, що нейтральні конформістські виборці — люди, які завжди приєднуються до більшості, — починають виступати проти президента.

Поки падіння рейтингу не критично для Путіна, який знаходиться на чолі держави тривалий термін, та ще після прийняття ним неоднозначних внутрішньополітичних рішень. Проблема в тому, що ситуація розвивається як сніжний ком. За прогнозами експертів, всього через рік-півтора від нинішньої підтримки глави держави може мало що залишитися. Рейтинг уряду в цьому випадку впаде нижче плінтуса, так і рівень довіри до інститутів навряд чи зросте.

— Рейтинг Edelman Trust Barometer, як і внутрішньоросійські рейтинги, які показують падіння довіри громадян до влади, говорять про одне: Росія впевнено рухається у бік прірви, — зазначає депутат Держдуми третього і четвертого скликань, полковник у відставці Віктор Алксніс. — Це рух почався ще при Михайлові Горбачову. В 2000-е при Путіні воно дещо сповільнилося: на нас звалилося неждане щастя у вигляді зростання цін на нафту. Зауважу, велика частина нафтодоларів пішла оточення Володимира Путіна, і наближеним до Кремля олігархів. Але частина цих грошей влада все ж направили на соціальні програми, що дозволило заспокоїти населення і навіть стабілізувати ситуацію.

Це забезпечило високий рейтинг Володимира Путіна, який на тлі Горбачова і Бориса Єльцина здавався мало не рятівником Росії. Але одночасно під Путіна і його команду була закладена, так би мовити, міна сповільненої дії. Народ погодився з багатьма ініціативами Путіна, грубо кажучи, тому, що в магазинах тепер є 20 сортів ковбаси і горілка, а політика простих громадян нібито не стосується. Над цим негласною угодою влади і суспільства тяжіла ще й думка «головне, щоб не було війни».

Досвід великих змін 1990-х людей налякав. Громадяни всерйоз побоювалися, що якщо в країні знову почнуться пертурбації, це прямо вдарить по них. А так виходило, що вони вже звикли до нових умов. Так, нехай коли громадянин був провідним конструктором на заводі і проектував космічні кораблі для польоту до Місяця, а тепер він стояв на ринку і торгував китайськими шмотками. Але грошей, які він отримував за прилавком, йому на життя вистачало. І громадянин знаходив, що в принципі можна прожити і так. І таких людей в країні були десятки мільйонів.

З іншого боку, громадяни інтуїтивно відчували «червону лінію», далі якої відкат неможливий.

«СП»: — Зараз влада перейшли цю «червону лінію»?

— В останні роки, особливо коли впали ціни на нафту і з’ясувалося, що «грошей немає, але ви тримайтеся», настрої в суспільстві стали змінюватися. Люди були згодні на дуже невелике щастя — шматочок від того, що могли б мати. А тут раптом з’ясувалося, що вже і на цей невеликий шматочок почалися замаху з боку влади і персонально Володимира Путіна. Саме це стало викликати питання, і почався природний процес просідання рейтингів влади.

Зауважу, на відміну від довоєнних часів, і навіть повоєнного радянського періоду, в 2000-і влада могла довго водити громадян за ніс. До моменту приходу Путіна технології політичного піару були відпрацьовані до досконалості. Роблячи відповідні вкидання в медіа, Кремль створював ілюзію: нехай все навколо погано, зате, умовно кажучи, Крим наш, а наші новітні ракети можуть вразити будь-якого супостата.

Відразу обмовлюся: захоплення Криму я обома руками підтримую і вважаю одним з небагатьох досягнень Володимира Путіна. Я кажу про інше — Кремль завдяки налагодженій пропаганді вміло грав на чутливих для народу темах, і таким способом зміцнював свою підтримку.

Але цей ресурс не нескінченний. Зрештою в головах людей, які 10 років тому були гарячими прихильниками Путіна і бачили в ньому надію Росії, почала зароджуватися крамольна думка: чи туди ми гребемо на галері, біля керма якої стоїть Володимир Володимирович?

Тим більше, грошей дійсно немає. І як би ми не хизувалися, санкційна політика міжнародної ізоляції Росії нехай повільно, але дає результат.

Словом, ми знову сповзаємо до прірви. Причому Кремль країну в цьому напрямку, я вважаю, тільки підштовхує своїми діями.

«СП»: — Що ви маєте на увазі?

— Насамперед, пенсійну реформу. Чесно кажучи, це викликає подив: все-таки в 1917 році Росія була першою країною, яка почала реалізовувати стратегію соціальної держави. Це вже потім, за прикладом Радянської Росії, інші країни світу почали розуміти: небезпечно мати жахливий розшарування між багатими і бідними, коли жебраки в буквальному сенсі вмирають від голоду — треба ділитися. Ці країни змогли, правильно побудувавши соціальну політику, досягти відносно високого рівня життя для населення, і тим самим запобігли у себе великі соціальні катаклізми.

А ми з 2000-х рушили в протилежному напрямку: почали ліквідовувати соціальну державу, основи якого закладені ще 100 років тому. Ми впевнено рухаємося в цьому напрямку, і треба розуміти, що рано чи пізно це закінчиться соціальним вибухом. Саме про це, я вважаю, кажуть всі опитування і рейтинги.