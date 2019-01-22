«Розумні» прилади будуть дурити росіян

У нинішньому році профільні відомства повинні приступити до розробки поправок в нормативні документи, які дозволять ініціювати встановлення в житлових будинках лічильників з функцією дистанційної передачі показань. Цю процедуру чиновники пропонують зробити обов’язковою. За їх словами, це дозволить навести порядок у сфері розрахунків за комунальні послуги, оскільки інформація про спожитих ресурсів буде автоматично вирушати в центри збору даних.

Проект «дорожньої карти» по проекту «Розумне місто» програми «Цифрова економіка Росії» передбачає, що відповідні зміни вступлять в силу з липня 2019 року і торкнуться поки новобудов, а також будівель після капітального ремонту. Але враховуючи розмови про обов’язкове встановлення «розумних ” лічильників» не тільки на світло та воду, але ще і на газ (у світлі недавніх трагічних подій в Магнітогорську і Шахтах), логічно припустити, що ця «повинність» незабаром торкнеться всіх без винятку домогосподарств країни.

Природно, чиновники запевняють, що встановлення дистанційних приладів обліку — це абсолютне благо для росіян. Наприклад, на офіційному порталі мера Москви затверджується: розумні лічильники зберігають не тільки час, але й гроші, оскільки автоматична відправка показань лічильників виключає помилки або навмисно невірну інформацію про спожитих ресурсів.

11 районів республіки Татарстан вже приступили до тестування бездротової технології передачі даних. Директор з маркетингу ПАТ «Таттелеком» (ключовий оператор проекту) Олександр Смирнов, заявив: стандарт LoRaWAN цікавий, в першу чергу, своєю енергоефективністю і великим радіусом дії мережі, на відміну від звичних Wi-Fi, Bluetooth і стільникових мереж, що робить даний стандарт лідером для IoT рішень. Важливо також, уточнив він, що протокол LoRaWAN є відкритим і широко використовується у всьому світі.

Однак експерти, з якими вдалося поспілкуватися кореспонденту «СП», м’яко кажучи, не дуже впевнені в абсолютній безпеці системи дистанційної передачі даних взагалі і «розумних ” лічильників».

— Щоб «розумні» лічильники були рентабельними, вони повинні бути максимально простими і дешевими, — констатує старший інженер-проектувальник Центру інформаційної безпеки компанії «Інфосистеми Джет» Віктор Карпов. — А цілодобовий режим роботи накладає серйозні обмеження на обсяг споживаної енергії. І навряд чи вам буде корисний «розумний» лічильник, який споживає стільки ж електроенергії, скільки, наприклад, електрочайник. Наслідком же малого енергоспоживання є мінімізація обчислювальних потужностей подібних пристроїв та їх додаткових функцій, в числі яких, наприклад, шифрування каналів зв’язку. Тому виробники, як правило, вирішують завдання безпеки «розумних» приладів за залишковим принципом. Для масових пристроїв, для яких актуальне максимальне зниження їх вартості, розробники часто йдуть на компроміси, і робота ведеться по незахищеним протоколами взаємодії. Недостатньо уваги приділяється тестуванню, пошуку і усунення вразливостей використовується.

— «Розумні» лічильники, як і будь-які пристрої, підключені до мережі інтернет, — додає керівник відділу інформаційної безпеки ТОВ «Хайтек» Юрій Миронов, — можуть бути піддані атакам хакерів. І ризики успішної реалізації атаки значно підвищуються, якщо при побудові таких розумних систем не враховуються (чи враховуються формально) питання забезпечення інформаційної безпеки. Успішні атаки на подібні пристрої неодноразово демонструвалися на різних майданчиках, навіть проводилися змагання по злому подібних пристроїв.

— Метою зловмисників, — уточнює кандидат технічних наук, доцент кафедри Інформаційних технологій в бізнесі Пермського філіалу НДУ ВШЕ, керівник проекту «EMS INSYTE — Глобальна система ефективного управління енергоресурсами» Олексій Кычкин, — може бути зміна або блокування самих даних, зібраних приладами, а також на сховища цих даних — хмарні сервери з програмами управління збором і обробкою даних. Під загрозою перебувають і самі мережі. Кібератаки на загальноміські мережі можуть завдати серйозної шкоди всій інфраструктурі, у тому числі серверних станціях, центрах обробки даних, сервісного програмно-апаратного забезпечення і сховищ даних. Крім цього, якщо до бездротових мереж, крім лічильників, підключені і інші пристрої, наприклад, відеокамери, то вони теж можуть зацікавити зловмисників.

Потрібно розуміти, що у бездротових приладів обліку є протокол передачі інформації та інтерфейс зв’язку, який характеризується дальністю дії. І якщо передача даних проходить в локальних мережах будівель, наприклад, по Wi-Fi, то будь-який активний об’єкт з аналогічним протоколом і інтерфейсом зв’язку, який опинився в радіусі сигналу приладу, можна вважати потенційною загрозою. Він здатен отримати, змінити дані або заблокувати всю мережу. Виходить, що чим менше дальність сигналу і чим більш захищений протокол передачі інформації, тим безпечніше робота приладів в масштабі міста. Але якщо йдеться про міських мережах, що забезпечують значну дальність передачі сигналу з приладів по протоколу LoRaWAN, наприклад, то в цьому випадку потенційних загроз стає більше.

«СП»: — Якщо подібні атаки все ж таки можливі, як їм можна протистояти і наскільки це складно реалізується?

— Для протидії атакам на канали зв’язку між приладами обліку і системою, що здійснює збирання свідчень, варто використовувати електронний підпис (ЕП), — радить Віктор Карпов. — З її допомогою можна захистити дані від зміни в процесі передачі. Ще одна ефективна міра — шифрування керуючих впливів на пристрої. Наприклад, це може бути оновлення прошивки або передача настроювальних параметрів приладу обліку. Також такі дії можна захистити за допомогою ЕП, наприклад, підписавши код прошивки для запобігання підміни.

І, нарешті, в протистоянні атак на «розумні» прилади обліку допоможе контроль цілісності його параметрів, тобто зіставлення параметрів приладу обліку з деяким еталонним зразком для виявлення несанкціонованих змін. Варто зазначити, що реалізація зазначених заходів можлива лише з залученням розробника конкретних приладів обліку, оскільки зазначений функціонал повинен бути реалізований як на рівні самих приладів обліку, так і на рівні системи управління та збору свідчень з цих приладів.

Звичайно, погоджуються фахівці, грамотна реалізація захисних заходів може знизити ризики успішної реалізації атаки, але в цьому випадку потрібно перегляд економічних показників, так як реалізація захисних заходів підвищить вартість проект. Найбільші грошові та організаційні витрати йдуть на періодичну звірку даних з лічильників до даних у хмарі. Для цього треба обходити всіх власників, потрапляти в квартири, збирати дані і звіряти їх потім. Потрібно будувати баланси споживання по будівлі і систематично проводити аналіз споживання через хмарні сервіси на предмет надходження некоректних даних або їх відсутності.

При цьому, зазначають експерти, крім зовнішніх загроз, «розумні» лічильники мають і ряд чисто «внутрішніх» недоліків. Так, Олексій Кычкин звертає увагу на групу проблем, пов’язаних з бездротовими приладами, які знімають рахункові сигнали з вже встановлених механічних пристроїв обліку (наприклад, з лічильників води) і потім передають дані в мережу:

— Виходить такий подвійний прилад обліку: механічний лічильник з цифровим виходом і підключений до нього бездротовий прилад. Якщо порушується контакт між двома частинами такої системи, то бездротовий прилад в хмару направить невірні дані про споживання. Необхідно мінімізувати кількість таких підключень, проводити регулярний контроль працездатності і періодичну звірку даних у «хмарі» з даними, зібраними з лічильника вручну. Ще у бездротових пристроїв передачі даних автономна система живлення, потрібно регулярно перевіряти, чи не сіла в них батарейка. Вже розроблені інтелектуальні системи обліку, які показують, де і як працює лічильник, чи все з ним в порядку, але вони поки що масово не впроваджуються, і тому працездатність кожного лічильника — поки відповідальність власника і головний біль керуючих компаній, які можуть виявити непрацюючі прилади тільки через звірку даних. І, звичайно, залишається питання якості зв’язку, доступу в мережу. Сигнали з лічильників чутливі до перешкод від електроприладів, інших радіосигналів і т. д. В умовах надлишку в міських будівлях радіосигналів різних частот, проблеми стійкої радіозв’язку при зростанні кількості бездротових приладів обліку посиляться.

«СП»: — А наскільки складно об’єднати прилади в мережу і підтримувати її безперебійне функціонування? Адже будь-яка мережа рано чи пізно може елементарно «подвиснуть». і велика ймовірність інших непередбачуваних збоїв в роботі подібної мережі?

— Це дуже складна технічна задача. Її вирішення залежить від архітектури і масштабу бездротової мережі. Важлива і технологія, яка лежить в основі передачі даних: Wi-Fi, LoRaWAN, GSM — є десятки варіантів, кожен з яких має переваги та недоліки, обмеження по дальності дії, ступеня захищеності даних, енергоспоживанню. Збої і «подвисы» в таких системах цілком вірогідні, до цього треба ставитися як до даності. Щоб підтримувати безперебійну роботу, потрібна регулярна діагностика і профілактика, навантажувальне тестування, застосування якісного обладнання. А якість приладів, які масово виробляють — це взагалі окреме питання, адже у великих партіях, як правило, буває брак.

«СП»: — Складно буде відновити втрачені при «подвисе» дані?

— Загублені дані можна відновити. У більшості лічильників є внутрішня енергонезалежна пам’ять, а в разі відсутності основної мережі вони можуть відправляти дані по резервних каналах в резервні сховища, якщо це передбачено в архітектурі мережі. Але передбачене це, звичайно, не завжди, адже розробка мережі з резервними проміжними вузлами складніше і дорожче.

До того ж, звертає увагу Юрій Миронов, управління «зоопарком» пристроїв в умовах відсутності належної стандартизації вимагає впровадження спеціальних платформ IoT-management. А це, в свою чергу, потребує вкладень в ядро подібних систем і підвищення кваліфікації виконавців, або залучення для цього компаній-аутсорсерів. Природно, підвищення складності системи об’єктивно підвищує ймовірність збоїв у її функціонуванні, тому або необхідно передбачати відповідні компенсаційні механізми, які, в кінцевому рахунку, залишати можливість відкоту до класичного режиму обліку споживаних ресурсів.

— Не існує розв’язку задачі забезпечення безпеки систем автоматизованого обліку в загальному вигляді», — резюмує Миронов. — Завжди необхідно враховувати масштаб систем, використовуване устаткування і програмне забезпечення, економічні показники, оцінювати ризики. В якихось випадках, особливо враховуючи реалії сучасного адміністрування в ЖКГ, можливо, більш безпечно і економічно доцільно не поспішати з переходом на «розумні» пристрої.