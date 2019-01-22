Пенсіонери можуть не сподіватися на європейську життя, її просто не буде.

Київ, 22 січня.

Після приходу до влади Петра Порошенка і його кліки, пенсія в українців, незважаючи на всі їх обіцянки постійно, ставала все менше і менше, а обіцянок ставало все більше. Тепер уважно подивіться на фотографію, яка зазначена нижче. В ній чітко видна вся антисоціальна політика київського режиму в дії. На фото проілюстровано середній розмір пенсії на Україні та прогноз до 2020 року.

Крім того, за останні п’ять років допомога 2 мільйонів 636 тисяч інвалідам значно зменшилася. Якщо на початок 2014 року середня пенсія по інвалідності становила 1406,5 гривні, або 175,8 долара, то сьогодні це 1996,2 гривні, або трохи більше 71 долара. За ці роки офіційна інфляція склала 142%, а номінальна допомогу людям з обмеженими можливостями зросла тільки на 41,9%. І це реальний показник «турботи» нинішньої влади про них. Про це заявив екс-депутат Верховної Ради Олексій Журавко.

«Більша частина інвалідів перебуває за межею абсолютної бідності, маючи доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму. Нинішня влада скинула з себе турботу про всіх, хто її потребує. Вона дбає лише про держапараті і силових структурах, сподіваючись з їх допомогою утримати владу», – сказав Журавко.