Bloomberg: Україна за рік втратила 7 позицій у рейтингу інноваційних економік

У рейтингу інноваційних економік світу, який щорічно складається агентством Bloomberg, Україна за рік опустилася на сім позицій.

Лідером у дослідженні, яке проводилося в сьомий раз, є Південна Корея. Її «переслідують» Німеччина і Фінляндія.

Україна знаходиться на 53 місці, хоча в минулому році була на 46-м. На 1 позицію попереду її Туніс, за нею – Індія.

Разом з Тунісом Україна випала з топ-50 рейтингу.

Спочатку Bloomberg Innovation Index розглядав понад 200 країн, їм присуджували від 0 до 100 балів. Оцінка проводилася у семи «інноваційних» категоріях (кількість локальних хайтек-компаній, витрати на дослідження, концентрація дослідників і вчених, патентна активність та інше). Однак потім досліджувати стали лише 60 країн.

Кожен рейтинг публікується напередодні економічного форуму в Давосі.