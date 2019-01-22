Без грошей Росії: Рада Європи почав готувати бюджет

У Держдумі вирішили не направляти делегацію Росії в Парламентську асамблею Ради Європи.

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) почав роботу над новим бюджетом, виходячи з відсутності внеску Росії.

Генсек підкреслив, що він до цих пір зберігає надію на відновлення російських платежів. Разом з тим він вважає необхідним також підготовку такого бюджету, якої не буде розраховувати на російські гроші.

“Ми сядемо з представниками всіх 47 країн-членів (у рамках КМРЄ), щоб це узгодити”, – заявив він.

Він окремо підкреслив, що він досі сподівається на відновлення повноцінної участі Росії в РЄ, оскільки ставить метою збереження Росії в зоні дії Європейської конвенції з прав людини, однак покладає на Росію відповідальність за поглиблення кризи.

“Немає того, що виправдовує дії Росії в рамках нинішньої кризи в РЄ”, – заявив він.

Нагадаємо, в Держдумі вирішили не направляти делегацію Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) в 2019 році.

Також Росія вже відмовилася платити свій внесок у Раду Європи в 2019 році.

У минулому році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що якщо Росія не відновить платежі до бюджету Ради Європи в 2019 році, її участь у статутних органах буде припинено.