«Доходи людей збільшаться в 3,5 рази»: Тимошенко розповіла, що буде при її правлінні

Збільшення середньої заробітної плати в 3,5 рази, мікрокредитування для молоді та середнього класу, нова та сучасна реформа медичної галузі та доступне житло — це основні кроки, які зробить у разі перемоги на виборах Юлія Тимошенко в соціальній сфері.

Про це лідер «Батьківщини» заявила 22 січня під час Форуму єднання, який проходить у Києві.

Політик переконана, що це допоможе повернути українців додому і зробити їх комфортного життя на Батьківщині.

«Після того, як ми втілимо Новий курс у житті, не тільки українці повернуться в свій рідний будинок, а й люди з інших країн приїдуть до нас зі своїм інтелектом, технологіями, ідеями. Тільки так може стати успішною країна в сучасному світі», — підкреслила Тимошенко.

Першочерговим завданням вона вважає збільшення зарплат до більш 1000 доларів, а також пенсій: «За 5 років середня заробітна плата і пенсії в Україні повинні досягти рівня сусідньої Польщі. Це означає, що при моєму правлінні за 5 років доходи людей збільшаться в 3,5 рази».

Другий крок — довгострокові мікрокредити без застави, не більше, ніж під 3% річних, на основі обов’язкового страхування ризиків.

«Ми втілимо в життя програму довгострокового банківського мікрокредитування для молоді та середнього класу. Це, по суті, забезпечення їх роботою. Програма мікрокредитування є однією з найбільш ефективних систем, які визнані сучасним світом», — запевнила лідер партії.

За її словами, програма мікрокредитування дозволить в короткі терміни не тільки відродити в Україні середній клас, але і створити мільйони робочих місць.

Наполягає Тимошенко і на сучасній реформі медицини. Мова йде про обов’язкове медичне страхування засобами роботодавців, на підприємства яких вдвічі буде зменшено податкове навантаження. У той же час за неповнолітніх дітей, непрацездатних і безробітних і пенсіонерів медичні страхові внески в повному обсязі буде платити держава, додала вона: «Медична страховка буде включати повне забезпечення кожного громадянина медпослугами всіх рівнів високої якості, медикаментами, а також профілактику захворювань».

Тимошенко також планує забезпечити кожну людину, яка працює, доступним житлом: надаватиметься іпотечний кредит без першого внеску та без застави, під спеціальне страхування ризиків.

Нагадаємо, з’їзд партії «Батьківщина», який відбувся сьогодні в день 100-річчя Соборності, висунув Юлію Тимошенко кандидатом на посаду Президента України.

Це рішення делегати прийняли під час велелюдного Форуму єднання, на який у вівторок у столичному Палаці спорту зібралося близько 10 000 чоловік.

Захід підтримали громадяни по всій Україні (від Луганщини до Закарпаття) символічною ланцюгом єдності.

Юлія Тимошенко подякувала родині і команді за підтримку і довіру і заявила, що ні на крок не відступить від своєї мети — побудови Великої України. Саме заради цього вона й погодилася балотуватися в президенти.

«Ми не маємо права знову втратити наступне п’ятиріччя, приводячи до влади тих, хто занадто любить гроші, але не любить Україну. Саме тому я йду в президенти!», — заявила лідер« Батьківщини».

У майже двогодинній промові на з’їзді Юлія Тимошенко назвала 2019 рік вирішальним для України.

На її думку, стан справ не дозволяє Україні втрачати ні хвилини. Нова команда почне діяти відразу після перемоги.

Основою для змін стане Новий курс — програма відродження країни, розроблена кращими фахівцями під керівництвом Юлії Тимошенко.

«Сьогодні я з усією відповідальністю заявляю: Україна повністю вичерпала весь історичний запас страждань, важкі і невдач. З сьогоднішнього дня ми починаємо нову епоху — епоху успіху, щастя і процвітання. Сьогодні починається рух України до її справжнього величі!», — підкреслила лідер «Батьківщини».

Юлії Тимошенко зазначила, що зараз Україна стоїть перед вибором: або нація і далі буде програватимуть бій за боєм, віддаючи на поталу національні інтереси і власну гідність, або нарешті зберемо всі свої сили і, давши бій бідності, корупції і несправедливості, почнемо красиве відродження.

«Ні, не існує такої сили, яка б змусила мене служити офшорів, дивідендів або Мальдівів. Я служила і служити тільки вам! Будьте в цьому впевнені! — заявила Голова партії.

Підтримати Юлію Тимошенко під час висунення на пост Президента України прийшла її родина, найближчі соратники, воїни АТО, в тому числі і захисники Донецького аеропорту, а також провідні експерти, які розробляли разом з лідером Новий курс. Відкрив і благословив Форум Патріарх Філарет.

Крім того, висунення Юлії Тимошенко в президенти вітали і зарубіжні політики — президент ЄНП Жозеф Доль і колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.