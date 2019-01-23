У Дніпропетровській області чиновниця отримала 5 років в’язниці за хабар

Вимагала 40 тисяч гривень: дніпропетровської чиновникові дали термін за отримання хабара.

Як стало відомо, чиновниця вимагала гроші за підготовку документів та передачу в оренду нежитлового приміщення, що знаходиться в Кам’янському. Затримали чиновника під час одержання 20 тисяч гривень.

“Суд погодився з позицією Дніпродзержинської місцевої прокуратури та призначив обвинуваченої покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією всього особисто майна”, – розповіли в прес-службі.