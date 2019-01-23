Ми не відчуваємо Південні Курили своїми

Ми — я і переважна більшість моїх читачів — не знаємо, чи буде частина російської території з групи Курильських островів віддана Японії або все виллється в затяжну дипломатичну гру з проміжним нульовим результатом, який буде піднесений нам як бажаний. Мовляв, намагалися змусити Росію — а ми тільки замотали питання і не піддалися! Є і такі надії у деяких патріотичних аналітиків.

Однак необхідно віддавати собі звіт в ряді тривожних симптомів, які, навіть якщо не проявляться небезпечною хворобою, все одно потребують обліку і розумінні.

Насамперед варто пам’ятати: Росія взагалі не зобов’язана була повертатися до розмов про Декларації 1956 року, в 9-му пункті якої СРСР обіцяв Японії «острови Хабомаї і острів Шикотан», але тільки після укладення мирного договору між Японією і СРСР. Ніякої необхідності згадувати цю Декларацію у сучасній Російській Федерації не було і немає. Навіть якщо колишня РРФСР стане в кожній букві стверджувати себе як правонаступниця СРСР (теж лінія поведінки сумнівної цінності) — навіть у цьому разі той документ не повинен мати над нами влади, оскільки Японія ще в 1960 році в односторонньому порядку відмовилася від умов 1956-го, висунувши додаткові територіальні претензії на «та інші споконвічні японські території».

Це означає, що той документ взагалі не повинні згадувати дипломати: він мертвий, як бувають мертві умови договору, наміченого, але не відбулося багато років тому. Але після розвалу СРСР небіжчика почали поступово піднімати з могили, представляючи справу так, ніби віддати частину Південних Курил — це компроміс «на російських умовах». Ми з власної волі не просто погоджуємося робити кроки назустріч Японії — ми змальовуємо ситуацію так, ніби якийсь давній документ зобов’язує нас робити ці кроки. Прямо-таки тяжіє юридична сила! І це одна з причин, чому ми не називаємо Південні Курили своїми: а раптом завтра вони вже не наші? Росіяни ведуть себе так, немов би постійно до цього готові…

Знаменно, що ця невпевненість виражається не просто на рівні дипломатичних формулювань — вона проявляє себе вже на рівні загальновживаних слів. Два роки тому патріотичний публіцист Єгор Холмогоров, з опорою на пропозиції Сахалінського відділення Російського географічного товариства, писав про необхідність дати южнокурильским островів російські назви натомість айнских, і приналежність архіпелагу Хабомаї не викликала у нього сумнівів. Тут необхідна довідка: айни — народ, який колись населяв ці острови, — були частково асимілювали, а частково винищені японцями. Говорити про питомість» Південних Курил для японців набагато менш виправдано, ніж говорити про питомість для Росії Північного Казахстану або Нарви.

Проте вже протягом багатьох років (як мінімум з початку 90-х) йде розмова про те, що островів Південних Курил, в тому числі архіпелагу Хабомаї в цілому, повинні бути надані російські назви (Мала Курильська гряда), «щоб позначити російську приналежність цих островів». Тема ця ініційована Сахаліном — то є частиною російської території, до Курил максимально наближеною; тема піднята людьми, які розуміють, про що говорять. А широку публіку у значенні російських назв має переконати хоча б та обставина, що більшість росіян навіть не розуміють, що Хабомаї — не один острів, а багато. Вже одне це повинно було привернути нашу увагу. Але назви так і не дано, а до чого ж ми прийшли? Сьогодні той же Єгор Холмогоров пише про цих островах як про «спірних», пише про якесь їх «розділі на російських умовах». Якщо так пишуть патріотичні публіцисти (не тільки один Холмогоров) — чого чекати від інших?

Ще одне федеральне видання цікавиться ажіотажним попитом на нерухомість на Шикотані: за його даними, частина «дорогих росіян» ломанулись за місцевою пропискою і перспективою японського громадянства. До речі, площа Шикотана на 65 кв. км більше площі європейського малого держави Ліхтенштейн, і це без урахування двохсотмильної прибережної зони.

Але, здається, жодне велике федеральне ЗМІ навіть зараз, в пору збільшеною нервозності, не потурбувалася відрядити на Курили спецкора. Мова йде про можливості втрати частини російської території — не тільки символічно важливою, але має стратегічне значення, яке з 1956 року тільки збільшилася. Однак про це в РФ майже мовчанка, наче нічого не відбувається. У російському інформаційному просторі віддадуть перевагу в сотий раз обговорити українську автокефалію або заяви західних політиків — те, на що Російська Федерація дійсно не може вплинути — взагалі, вже чи поки. Але острова-то наші, на їх долю ми можемо вплинути, — тут і зараз!

Щоб впливати, треба розуміти, що це саме наші острови і яка вона, ця земля, яка географічно, безумовно, набагато ближче до Японії, ніж до Москви. І якщо з Сахаліну її добре видно, то на погляд з Москви Курили губляться в імлі «великої політики».

Це земля, куди японцеві приїхати простіше, ніж громадянину Росії. Для японців діє безвізовий режим, а росіянам — і далеко їхати, і доведеться отримувати дозвіл на в’їзд в прикордонну зону.

Це земля, з якої людям, громадянам Росії, буває простіше добратися для задоволення своїх споживчих і культурних потреб на Хоккайдо, ніж хоча б у Владивосток.

Це земля, яка перебуває під міцним японським впливом: з початку 90-х років «гуманітарна допомога» з Японії на Південних Курилах була скрізь — від поставок медичного обладнання до палива для комунального господарства. Японці — кредитори, японці — покупці незаконно добутих морських ресурсів.

Все це погано, але не виключно. У Росії можна нарахувати не один регіон, який має ті ж проблеми — менш різко виявлені, але ті ж: культурна та споживча залежність від найближчої «закордону», відірваність від «великої Росії»… І, скажімо, проблему територіальної зв’язності неможливо вирішити для одних лише Курив: її необхідно вирішувати для всієї Росії.

Чому в РФ далеко не всі усвідомлюють, що Південні Курили — російська територія? Російська, а не «спірна». Чому навіть федеральні ЗМІ ліниві і не допитливі? Чому як мінімум ми не вимагаємо від уряду хоча б детального звіту, складеного із залученням громадських експертів: що ми можемо втратити з Південними Курилами і придбати від підписання мирного договору? Кажучи про якісь «умовах, які треба виставити Японії», як ми зможемо гарантувати їх виконання, якщо ця земля стане не нашою, коли ми її не знаємо і не вміємо впливати на її буття навіть зараз, коли вона є нашою?

Проблема Південних Курил — крапля води. Якщо ми не відчуваємо Південні Курили своїми, то це тому, що ми не відчуваємо свою власну країну.