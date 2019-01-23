У США назвали головні виклики для світового порядку

Майк Помпео виступав перед учасниками форуму по відеозв’язку.

Основними викликами для сучасного світопорядку є зовнішня та торгова політика КНР, дії Ірану і ядерна політика КНДР.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час виступу перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами Помпео, також постійною загрозою залишається ісламський тероризм.

За його словами, США домагаються успіхів у відношенні цих проблем, зокрема, завдяки формуванню міжнародних коаліцій.

Під час виступу, Помпео нагадав про політику тиску на КНДР, включаючи санкції ООН, що і призвело до переговорів про створення коаліції для протидії Ірану і зміні балансу відносин з Китаєм, що роблять США разом з партнерами.

Нагадаємо, Білий дім скасував заплановану поїздку делегації на Всесвітній економічний форум у швейцарський Давос з-за триваючої в США призупинення роботи федеральних установ (“шатдаун”).