Операція “Софія” була розпочата в 2015 році.
Німеччина призупиняє участь у операції “Софія” – військово-морської місії ЄС, яка бореться з торгівлею людьми по всьому Середземному морю.
Її завданням є затримання контрабандистів і знешкодження їх бізнес-моделі.
В рамках операції також проводяться навчання лівійської берегової охорони і військово-морського флоту, а також контролюється дотримання ембарго ООН на постачання зброї у відкритому морі біля узбережжя Лівії.
Згідно з міжнародними правилами, люди, яких врятували на море, повинні бути доставлені в найближчі безпечні порти, які в більшості випадків знаходяться в Італії.
Мандат місії був відновлений в грудні на три місяці і має завершитися в кінці березня.