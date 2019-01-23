Операція “Софія” була розпочата в 2015 році.

Німеччина призупиняє участь у операції “Софія” – військово-морської місії ЄС, яка бореться з торгівлею людьми по всьому Середземному морю.

Її завданням є затримання контрабандистів і знешкодження їх бізнес-моделі.

В рамках операції також проводяться навчання лівійської берегової охорони і військово-морського флоту, а також контролюється дотримання ембарго ООН на постачання зброї у відкритому морі біля узбережжя Лівії.

Згідно з міжнародними правилами, люди, яких врятували на море, повинні бути доставлені в найближчі безпечні порти, які в більшості випадків знаходяться в Італії.

Мандат місії був відновлений в грудні на три місяці і має завершитися в кінці березня.