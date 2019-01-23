При будівництві “гиперлупа” в “Бориспіль” вкрали ₴20 мільйонів

Слідчі Нацполиции України почали розслідування у справі про розкрадання коштів на суму понад 20 млн гривень при будівництві експреса “Київ-Бориспіль”.

“У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2018 ТОВ “Рилейд” неодноразово отримувала перемоги в публічних закупівель Філії “Південно-Західна залізниця “ПАТ” Українська залізниця” по об’єкту будівництва “Організація залізничного пасажирського сполучення р. Києва — Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (код ДК “Інженерні та будівельні роботи”) на загальну суму 20 444 582 гривень”, — йдеться в постанові суду.

Також вказується, посадовими особами ТОВ “Рилейд” з метою привласнення бюджетних коштів, отримані кошти від Філії “Південно-Західна залізниця “ПАТ” Українська залізниця” перераховані на рахунки підприємств з ознаками “фіктивності” за нібито придбані роботи та ТМЦ.

Слідчі поліції звернулися до суду з клопотанням на отримання доступу до банківських установ, у яких обслуговувалися “Рилейд” і інші фірми, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину, джерела походження та подальшого руху коштів за рахунками. Суд клопотання слідчих задовольнив.

Нагадаємо, 30 листопада 2018 АТ “Укрзалізниця” відправила у перший рейс цілодобовий ж/д експрес за маршрутом “Київ-Пасажирський” — Дарниця — “Бориспіль-аеропорт”. Проте вже на наступний день експрес зламався в п’яти кілометрах від аеропорту “Бориспіль”. Пасажири прибули в аеропорт із запізненням на більш ніж 60 хвилин. Після цього експрес неодноразово затримувався в дорозі.