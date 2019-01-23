«Остання гастроль»: українські митники зірвалися з гальм

Підприємці, з якими поспілкувалася видання, в один голос скаржаться — на митниці беруть, як в останній раз. Причому, обидва кишені: зросли хабарі за «швидке оформлення» або провезення контрабанди, та легальні платежі. Останнє особливо цікаво. Здавалося б, що можна придумати з податками, адже всі ставки зборів і мит прописані в Податковому кодексі. Але креатив наших митників, в буквальному сенсі, не знає кордонів.

Підприємці розповідають, що їм пропонують оформляти товар за завищеною митною вартістю. А так як саме на неї нараховуються всі податки, то і їх розмір, відповідно, зростає. «Націнка» різна — від 10-20% до 200%. А переплачують компанії в результаті десятки, а то і сотні тисяч доларів — все залежить від партії товару.

«Якщо раніше платили, в основному, за провезення контрабанди або різні схеми, то зараз «під ковпаком» буквально все, в тому числі, легальний бізнес», — розповів «Країні» президент засновник групи компаній «Текстиль-Контракт» Олександр Соколовський.

Підприємці кажуть, що самі митники у приватних розмовах пояснюють свої підвищені апетити просто: мовляв, надходять команди зверху натиснути і як збільшити бюджетні надходження, так і обсяги кеша. Останнє вони пов’язують з необхідністю внести «партійний внесок» — на вибори.

«Країна» розбиралася що в реальності відбувається на митниці, хто «кошмарить» бізнес, і як це відіб’ється на цінниках на всі імпортні товари, собівартість доставки яких в наші магазини стрімко зростає.

100 доларів за пачку ізоляційної стрічки

На більшості митних пунктів зараз йде справжня війна. І ставки в ній високі як ніколи. Підприємці скаржаться — з одного боку, зростають неофіційні платежі. «Навіть великі компанії, які возили контрабанду «по абонементу» і яких ніколи не чіпали, зараз ставлять на «стоп». Фури простоюють на кордоні за кілька днів. У підсумку все одно пропускають, але вже з доплатою», — розповів «Країні» одне з джерел, обізнаних про ситуацію на митниці.

Дніпропетровський активіст і представник компанії RIM2000 Денис Сілін описав на своїй сторінці в Facebook ще один випадок з практики спілкування з митниками.

«Заходить в Миколаївський порт велике судно під іноземною юрисдикцією для розвантаження товару. Першою на судно піднімається “Чорна митниця”. За те що не будуть шмонати вони просять 4,5 тис. доларів. Капітан зідзвонюється з європейським керівництвом і ті відмовляються платити. Перевіряючі кажуть, ну самі напросилися. І починають три дні перевірки. Один з перевіряючих йде до механікам і починає вважати запасні болти і гайки і говорить, що ви не внесли їх у відомість, коли заходили в Україну. Другий перевіряє інші тех. кімнати і знаходить 16 пачок ізоляційної стрічки і починає вимагати за це штраф 1600 доларів (100$ за пачку ізоляційної стрічки). Інкримінують хлопці, що ви хотіли завезти товар і в Україні його продати не сплативши податків. При цьому залишається загадкою як моряки могли щось продати, якщо не планували списуватися на берег.

На наступний день перевіряючі оглядають машинне відділення і у великому тихоокеанському суховантажі знаходять дві краплі олії і починають розповідати, що треба заплатити штраф за забруднення вод України і пофіг що ні крапля олії не потрапила за борт і можна банально ганчіркою ліквідувати ці дві краплі. Далі огляд переходить до рятувальних шлюпок. З’ясовується що пальне в бензобаках на 2 см нижче краю бензобака. Перевіряючий починає кричати, що це порушення і ніякі пояснення не допомагають. Перевіряючі не вірять, що є закони фізики, що судно пливло через теплі води і там пальне розширюється, а в Україні зараз холодні води і тому воно звузилося коли сюди запливли. За це порушення вони почали вимагати 6 тисяч доларів. Такого трешу немає в азіатських і африканських портах, там розуміють, що таке міжнародний імідж. Не думаю, що моряків та іноземні компанії будуть проймати ролики про боротьбу з корупцією в України , коли вони наживо зустрічали інші приклади», — пише Селін.

Представник українського концерну «Ярослав» Олександр Барсук також під враженням.

«Нещодавно прийшов автомобіль з тканиною з однієї з сусідніх країн за прямим контрактом. Після двох днів затримки вантажу виникла загроза зриву державного контракту. На питання що у нас не так, відповідали, що все нормально і просто розбираються. Пост на Столичному шосе, до речі, був переповнений і йшли масові “розборки”. Претензій до оформлення вантажу у нас не було, але нам запропонували оформити розмитнення вибіленої бязі не за ціною контракту, а на 30% дорожче. Це означало, що довелося переплатити майже 100 тис. грн.», — розповів «Країні» Борсук. За його словами, митники свідомо завищують зазначену в контракті митну вартість. «Ставлять якийсь взятий зі стелі індикатив. Причому, грають на моменті, в надії, що ви зараз заплатите. Якщо не погоджуєтесь, вимагаєте оформлення за тимчасовою схемою, то потім цю переплату можна відсудити, або навіть просто заперечити, що ми, до речі, і зробили», — говорить Борсук.

За словами Соколовського, тимчасова схема небезпечна для бізнесу додатковими витратами і проблемами. Тільки стоянка авто на митниці коштує близько 1 тис. грн на добу, плюс 50-100 доларів на добу потрібно платити перевізнику. Суди можуть тривати місяцями. І все це час товаром не можна користуватися. «Виходить, спочатку все одно треба заплатити стільки, скільки нарахує митниця, а потім ці гроші отсуживай. З обороту вимивається значний фінансовий ресурс», — говорить Соколовський.

За його словами, так бізнесу не викручували руки навіть у смутні часи.

«Як було до 2014 року. Розкрию секрет по тканинах. 90% вантажів йшло начорно, а 10% дозволяли розмитнювати «бюджет». При цьому контрабандою везти було легше легкого, а за право попадання в 10%-ву квоту треба було боротися, а потім бути готовими іноді місяцями «підтверджувати коди» в лабораторіях. Але був один величезний плюс для нас — контрабанда була дорогою: 20-тонний контейнер обходився «тіньовикам» 32 тис. доларів (тобто, 1,6 долар за кг) і ми могли з ними на рівних конкурувати за ціною.

Сьогодні ціна завезення контрабандної тканини 0,76 — 0,85 доларів за кілограм. Відповідно завезти контейнер коштує 15 тис. доларів.

А «білим імпортерам» після сплати ПДВ і мита витрати на розмитнення контейнера з самої простої і недорогої тканини для постільної білизни складуть не менше 20 тис. доларів. Плюс від декількох тижнів до місяців затримка часу на лабораторію, щоб довести коди і підтвердити правильність сплати мит. А тепер з’явилися таблиці з індикативними цінами і нікого не хвилює, що вони на 15-30% вище реальних контрактних і нам потрібно або переплачувати ПДВ і мито з цих сум, або розмитнювати на тимчасове зберігання і судитися. А сезонна тканина лежить мертвим вантажем. А контрабандисти при цьому без затримок «їдуть», — говорить Соколовський.

І таких прикладів — маса. Дісталося навіть приватникам, які оформляють на митниці автомобілі, в тому числі, ставлять на українські номери евробляхи, які держава обіцяла розмитнити за пільговими тарифами. Як розповіли «Країні» автомобілісти, вартість машин, навіть якщо на руках є договір купівлі-продажу, підвищується в 1,5-2 рази. Відповідно, замість пари тисяч євро доводиться платити податків по 4-5 тисяч.

Схеми на 15 мільярдів

Економіста Олексія Куща, що відбувається на митниці не дивує.

«Це, так звана, остання гастроль. Напередодні зміни влади йде відчайдушна боротьба за переділ фінансових потоків. На митниці зараз — цілковитий хаос. Якщо раніше бізнес знав кому і скільки платити, щоб забезпечити безпроблемне проходження товару по всій ланцюжку, то зараз «абонементи» не продаються і заносити потрібно буквально на кожному повороті», — пояснює він.

І додає: митниці традиційно намагаються вичавити по максимуму, так як це одне з небагатьох хлібних відомств в країні, де гроші «генеруються» щодня.

«Тільки на ПДВ (імпортному та експортному) йде 400 млрд гривень в рік. Занижуючи імпортні вартість і завищуючи експортну, митниця може отримати свою «корупційну ренту до 10%, а це 40 млрд гривень в рік. Плюс контрабанда, різні дрібні побори», — говорить експерт.

Власне, митницю почало лихоманити ще з літа минулого року. Як вже писала «Країна», це відомство стало яблуком розбрату між оточенням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, яке традиційно контролювало митні потоки, і людьми президента Петра Порошенка. Щоб «посунути» прем’єрських, влітку цього року на митницю зайшло відомства Арсена Авакова. Нацполиции надали доступ до електронної митної базі «Інспектор -2006» і дозволили контролювати роботу митників. Це, начебто, повинно було сприяти боротьбі з корупцією, обсяги якої Аваков оцінив у 70-100 млрд. Тому коли влада пообіцяла МВФ провести реформу фіскальних органів і розділити ГФС на податкову і митну службу, експерти відразу ж зробили висновок — мова йде про спробу розділити фінансові потоки між різними політичними силами. До речі, нещодавно було оприлюднено постанову Кабміну про поділ ГФС, так що найближчим часом цю «реформу» повинні дати хід. Підприємці побоюються, що тепер працювати стане ще складніше і дорожче.

В кишеню — більше, бюджет – менше

Самі митники «по секрету» повідомляють підприємцям для чого вони насправді влаштовують масовий збір грошей. «Не на камеру, як кажуть на митниці, нам сказали, що надійшла команда збирати гроші на вибори», — говорить»Ярослав» Олександр Барсук. І іронізує: не інакше — диверсія проти чинного президента. «Це викличе негатив проти влади, а при владі адже чинний президент».

Втім, «політичний внески» — не така вже й вигадка. Як стало відомо «Країні» зі своїх джерел, митники регулярно збирають кеш і передають його по ланцюжку вгору. Звідси — збільшення платежів буквально за всіма схемами, починаючи від контрабанди і закінчуючи махінації з ПДВ (завищення або заниження митної вартості товару). За останні пару місяців такса збільшилася приблизно на 10-15%. Свою лепту вносять і «чорні митники», які просять гроші просто за те, щоб не кошмарити бізнес. І суми там теж немаленькі — до 4-10 тисяч доларів в залежності від партії товару.

При цьому митні надходження до бюджету стрімко скорочуються. Лише за неповний січень цього року вони зменшилися на 3 млрд гривень. І як раз цю дірку намагаються залатати, виставляючи надмірні платіжки легальному бізнесу.

«Рішучі реформи на митниці з кожним днем набувають небачених масштабів. За даними Держказначейства, на 20 січня доходи від митниці нижче торішніх на аналогічну дату вже на 3 млрд. грн ( -21,3% ).

У грудні була аналогічна ситуація, але не така плачевна, доходи від митниці виявилися нижче попереднього грудня всього на 0,5 млрд ( -1,7% ) Для порівняння, за даними Держстату, імпорт у листопаді склав 5329 млн. дол ( листопад 2017 — 4718 млн. дол) +13% у доларовому еквіваленті. За даними НБУ імпорт у листопаді склав — 5310 млн. дол ( 4712 млн. дол — 11.2017 ) +12,7%.

За даними казначейства , надходження від митниці в листопаді 2018 порівняно з листопадом 2017 зросли на 3,5 млрд або +11,6% тобто надходження в листопаді зростали приблизно аналогічними темпами якщо порівнювати зростання імпорту в доларовому еквіваленті за даними двох різних джерел ( НБУ і Держказначейство ). Що ж сталося у грудні, що почали падати надходження імпорту , а в січні падіння надходжень склало величезні цифри», — написав на своїй сторінці у Facebook керівник проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Як припустили експерти, з якими поспілкувалася «Країна», саме з грудня митники пустили великі партії товару за сірими схемами, так як «терміново знадобилися гроші». А тим, хто хоче розмитнювати товар по-чесному, тепер доводиться платити підвищену таксу — і за себе і за інших.

Тим часом підприємці вже прикидають як їм компенсувати свої митні втрати. І не виключають, що будуть переглядати цінники. «Чудес не буває. Собівартість продукції прямо впливає на її ціни в роздробі», — пояснив Борсук. У ГФС, куди почали масово звертатися підприємці зі скаргами на митників, пообіцяли «розібратися», — розповів «Країні» один з бізнесменів, присутніх на зустрічі податківців з представниками компаній.