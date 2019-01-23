“Укренерго” витратило майже 9 млн на кросовери Hyundai

Національна енергетична компанія “Укренерго” 16 січня за результатами тендеру замовило у ТОВ “Едем-Авто” легкових автомобілів на загальну суму 8,93 млн грн, повідомляється в системі “Прозорро”.

Фірма поставить 14 повнопривідних кросоверів Hyundai Tucson FL 2.0 Dynamic AT за 740 тис грн.

В автосалонах Hyundai Tucson в комплектації Dynamic без додаткового обладнання продають за спеціальною ціною 748 тис. грн, регулярна ціна – 788 тис грн. У базовій комплектації Hyundai Tucson можна придбати за 638 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом ТОВ “Едем-Авто” було ТОВ “Автоберег” Олексія Кондрачука, чия пропозиція була вищою – 9,3 млн грн. Очікувана вартість склала 9,39 млн грн.

Засновниками ТОВ “Едем-Авто” є Лариса і Юрій Побоченко, директор Олександр Гулак.

У грудні минулого року “Укренерго” купило у ТОВ “Едем-Авто” 7 електромобілів Hyundai Ioniq за 6,46 млн грн.