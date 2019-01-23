«Київпастранс» купив тролейбуси у Гладковського на 600 мільйонів

Входить до складу корпорації «Богдан Моторс» луцький автоскладальний завод №1 поставить комунальному підприємству «Київпастранс» 55 повністю низькопольних особливо великих (завдовжки не менше 18,5 м) тролейбусів.

Вартість тендеру склала 603,9 млн грн (з ПДВ) при очікуваній сумі 610,907 млн грн, повідомляє агентство «».

Друга пропозиція – 609,907 млн грн – від дилера білоруського«Мінського автозаводу, ТОВ «Мазтранссервіс», який не знижував свою ціни в ході торгів.

За умовами тендеру, що поставляються тролейбуси повинні бути рассчитаныне менш, ніж на 179 пасажирів, у тому числі мінімум 45 сидячих місць і одне дляколесного крісла. Крім того, усі машини повинні бути жовтого кольору, термін поставки— до 31 грудня 2019 року.

Як зазначили в «Київпастрансі», щодня на 45 троллейбусныхмаршрутов столиці виходить 513 одиниць.