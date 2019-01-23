Відповідав за відносини з Україною і Росією заступник держсекретаря США подав у відставку

Звільнився відповідав за відносини з Україною і Росією помічник держсекретаря США Уэсс Мітчелл, який покине свій пост у середині лютого.

Рішення звільнитися помічник Майкла Помпео пояснив особистими і професійними причинами. Про це повідомив представник Держдепу США Роберт Палладіно на сторінці в Twitter.

“Помічник держсекретаря Мітчелл йде з поста глави Управління з європейських та євразійських справах з 15 лютого 2019 року. Перший заступник помічника держсекретаря Елізабет Міллард буде виконувати обов’язки помічника держсекретаря”, – написав він.

Фото: twitter.com/statedeputyspox

Держсекретар США Майкл Помпео, коментуючи цю відставку, написав у Twitter: “Уэсс проробив величезну роботу на посаді помічника держсекретаря. Я цінував його поради і мудрість, коли він керував у нашій адміністрації командою, що відповідає за відносини з Європою. Я бажаю йому і його дружини Елізабет, яка також є відданим держслужбовцям, великого щастя з їх двома малими дітьми”.

Нагадаємо, Уэсс Мітчелл обіймав посаду голови Управління з європейських та євразійських справах держдепу США з вересня 2017 року. На цій посаді він відповідав за відносини з Росією та Україною.