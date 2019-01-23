Пропагандист Соловйов про віллі в Італії: «Заробляю багато, захочеться — куплю. Де я казав, що Європа — погано?»

The Insider попросив прокоментувати результати розслідування самого Володимира Соловйова.

«Слухайте, це анекдот собачий. Хоче розслідувати — нехай розслідує іноземну власність, починаючи від Волкова, закінчуючи співробітниками «Ехо Москви». Я не державний службовець, ніяких законів не порушував. Захочеться купити де-небудь ще — де-небудь ще куплю. Податки плачу, засоби дозволяють. Заробляю багато, отримую велике задоволення від того, що мої програми приносять гроші телеканалу «Росія». <Держава виділяє близько 20 млрд рублів на рік з коштів платників податків на субсидування ВГТРК — The Insider>

<Колишній глава виборчого штабу Олексія Навального Леонід Волков, про який, ймовірно, говорив Соловйов, розповів The Insider, що будинок, який він у 2010 році придбав в іпотеку в Люксембурзі, зараз належить його колишній дружині.>

А машина? А в мене машин набагато більше, і вони всі в базі. А ось те, що там водії порушували правила, тому що я сам цією машиною не користуюся, це важливо. Будуть покарані, крім штрафу. Тому що в той час, який там зазначено у Навального, я якраз працюю в ефірі. Ті водії, які використовують ці машини за рахунок моєї сім’ї, будуть покарані. Все, що знають мене, знають, що я їжджу на іншій машині. Але теж мерседес, але не майбах.

А на які гроші Навальний на слонах катався і регулярно перебуває за кордоном? Я сподіваюся, він відзвітував? А машина, на якій він їздить, і охорона? Хто це оплачує?

Знайдіть хоч одну мою цитату, де сказано, що Європа це погано. Ви можете почути про що завгодно, ви ніколи від мене не почуєте, що європейська культура — погано. Природа, історія, цивілізація. Помилки, які здійснює політичне керівництво різних країн, — звичайно. В тому числі, до речі, і наше. У 90-ті роки — суцільні політичні помилки. Ось вашим виданням хто володіє? Ви соромитеся сказати, хто? Боїтеся назвати джерела фінансування? Хто володіє вашим виданням? Якщо ви іноземний агент і відпрацьовуєте, робіть це сумлінно. (Кидає трубку)».

«Втрата суверенітету призвела до колосального кризи Європи»

Вибрані цитати з Соловйова про європу і Заході

«Що ж таке відбувається? Ми раптом помітили, що мораль на Заході і близько не має ніякого відношення до наших уявлень. І коли ми доброзичливо відкриваємо руки, нам просто залізти в кишені. А коли ми ліземо цілуватися, то нас на всяк випадок ґвалтують. А коли ми кажемо: «Хлопці, давайте всі разом». Нам кажуть: «Так, але спочатку ми по одному». Ми-то думали, що вони там чудові, чесні, вільні, а з’ясовується, що навіть і близько не так».

«Я знаю, що треба робити! Євросоюзу треба запросити Станіслава Саламовича. Черчесов їм допоможе. Він і їх навчить грати, він і з них збере нормальну команду».

«Хочу нагадати, що Європа відома не те щоб своїми подвійними стандартами, а швидше переконаністю в тому, що у неї є право судити. Правда, потім чомусь суд історії виносить зовсім інші вердикти».

«Сили в Європі стали розуміти, що те, чого вони слідували як мейнстрім, більше не існує, тому що головний ідеолог ліберального спрямування — США раптом сказали: «А ми в це самі більше не віримо. У нас нові правила! Нам не цікаво!» Раніше було зрозуміло, що є певна ліберальна модель, яка передбачає права всіх можливих, ставлення до мігрантів певне, економічні закони певні, політично все зрозуміло: ворог — Росія, ворог — Іран, ворог — Північна Корея. Втрата суверенітету, в тому числі й ідеологічного, призвела до колосального кризи Європи».