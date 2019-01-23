На Томос-тур з Порошенком і Філаретом у Луцьку автобусами звозили людей

У Волинській області на заходи по темі надання Томосу української церкви з участю президента Петра Порошенка і патріарха Філарета людей привозили організовано на автобусах. Пускали всередину приміщень, де проходили відбувалися акції за списками.
За її даними , що 15 січня було знято відео, як учасники заходу йдуть до автобусів.
Таке відбувалося в Луцьку та Ківерцях.
При цьому були присутні депутати Верховної Ради. Справа була в робочий час, у момент проведення сесії.
Активісти зафіксували не менше дев’яти автобусів, отвозившие людей після зустрічі з главою держави. І це були не рейсові автобуси.
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