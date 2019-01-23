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Блогер про заяву Супрун: «У Марії Антуанетти спочатку була голова, а потім немає, а в Уляни відразу немає»

23.01.2019

Блогер о заявлении Супрун: «У Марии Антуанетты сначала была голова, а потом нет, а у Ульяны сразу нет»

Відомий блогер Максим Бужанський в жартівливій формі прокоментував нове феєричне заяву виконуючого голови Моз Уляни Супрун.

Раніше вона заявила, що якщо українці не можуть повністю відмовитися від вживання чорної ікри, вони повинні відповідально підходити до вибору і купувати тільки якісний продукт. На своїй сторінці у Фейсбуці Бужанський написав, що Супрун можна порівняти з Марією Антуанеттою.

«Знаєте, от у Марії Антуанетти з її тістечками спочатку була голова, а потім немає. А в Уляни відразу немає. Ні, ні, ні, я б сказав. Хоча впевнений, вона цю дурницю навмисне несе, доброзичливо приймає на себе негатив, робота така», – пише Бужанський. Його передплатники активно коментують цей пост.

«Іноді думаю – вони ідіоти або мазохісти? Адже відповідати все одно доведеться. Або думають, що встигнуть втекти?», «Це громовідвід. Люди обговорюють її ідіотські поради і не звертають уваги на основну діяльність», «Хотів було вирахувати перли министерши із продуктовим кошиком Кабміну..сцуко згорів останній калькулятор», «Отруївся міністр неякісної ікрою і вирішив попередити людей. Який добрий міністр у нас», – пишуть користувачі.

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