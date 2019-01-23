Ключки для хлопців, у яких немає ковзанів — це як томос для найбіднішого в Європі народу

Ну на хріна мені дядько Петя, дорогі шоломи з масками і ключки професійні, якщо у мене ковзанів немає?!

Президент Порошенко подарував сільським підліткам хокейні ключки і шоломи, скориставшись нагодою попіаритися на своїй «благодетельстве». Однак вийшло це у нього так само кострубато, як і з ганебним томос-туром…

«Подарунок хокейної амуніції один в один нагадує ситуацію в країні.

Начебто на перший погляд добру справу зробили.

Ставлю себе на місце сільських хлопчаків:

Ну на хріна мені дядько Петя, дорогі шоломи з масками і ключки професійні, якщо у мене ковзанів немає?!

І з цього снігу шайбу важкувато буде підняти!

До речі, це за свої або з президентського фонду за бюджетний мільярд?!)»

Кучеренко розмістив так ось цю картинку від Петра Олексійовича:

Нагадаю, кілька днів тому Порошенко в цілях, знову таки, піару знявся на фото з сільськими хлопцями, які грали в хокей саморобними дерев’яними ключками.

Це фото викликало велике обурення в мережі:

У зв’язку з чим Петро Олексійович поспішив «виправити» ситуацію.

Він купив для підлітків ключки і навіть шоломи, але «не звернув увагу», що у них не було також і ковзанів.

Втім, якби Порошенко купив їм і ковзани, то з’ясувалося б, що у них немає льоду, по якій можна було б їздити на ковзанах (вони грали просто на прим’ятому снігу).

Так і з томосом. Він тепер в українців є, але у них не вистачає грошей на найнеобхідніше — їжу, ліки і т. д. А, як кажуть, томос на хліб не намажеш.

При цьому найбіднішою і найбільш корумпованою країною в Європі Україна стала саме завдяки Петру Олексійовичу.