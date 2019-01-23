Базис і надбудова російської економіки: сировина і злодії

Як писали класики, базис будь-якої держави – його економіка. А все інше – ідеологія, політика, управлінський апарат, всілякі суспільні інститути – надбудова, продиктована базисом.

Може надбудова змінювати базис? Безумовно, але для цього потрібна політична воля. За прикладами далеко ходити не будемо: більшовики змогли аграрної Росії зробити промислову державу. Якби вони цього не зробили, то швидше всього СРСР розвалився б не доживши до початку Другої Світової. Можна ще про Південну Корею згадати, про Китай…

У сучасній Росії базис – це нафта і газ. Так, у нас поки ще злітають космічні ракети, збагачується уран, є оборонка і інші залишки колишньої розкоші. Але це в процентній частці національної економіки лише невелика частина, а ресурси – основна стаття. Якщо раптом закінчаться нафта і газ, то й інше дуже швидко прийде в занепад, тому що грошей не буде ні на що.

Система працює наступним чином. Гроші від нафти у вигляді спеціальних податків потрапляють в казну. Частина йде звідти у вигляді зарплат і бонусів для наших ефективних менеджерів, частину ними розкрадають допомогою різних розпилів і відкатів. І ще частина іде безпосередньо у економіку у вигляді нацпроектів, бюджетних зарплат, пенсій та іншої соціалки.

Як ви розумієте, при падінні доходів у першу чергу скоротять витрати на населення, що і відбувається. Ви скажете, що не всі працюють в держструктурах і держкомпаніях. Так, але економіка – це єдина система. Недоотримано зарплату бюджетника купить менше продуктів, відкладе покупку нового авто, не поїде в санаторій – і вже приватний сектор почне худнути і чахнути. Тому ми всі залежимо так чи інакше від міжнародних цін на нафту.

Якщо, наприклад, завтра уряд змінить бюджетне правило, скоротивши казенні витрати (що у нас робиться незалежно від доходів), це відчує і пенсіонер, і найманий працівник і підприємець. У всіх верств гаманці стануть тонше. Тому радість наших ура-патріотів від сильно профіцитного бюджету виглядає як мінімум дивно. По суті кошти, відкладені в скарбничку, та ще в зарубіжну, просто вилучили з економіки. Щоб коли на Заході притиснуть чергового Дерипаску, було чим компенсувати втрачені їм мільярди доларів.

На цьому тлі ще смішніше виглядають записні ліберали, пафосно кричали про “наші податки”. Ні, друзі, це не ви платите податки – а з вами діляться нафтової рентою. А що ви там відраховує у вигляді прибуткового – так це лише з того, що з вами господарі Росії зволили поділитися. Не вони від нас залежать, а ми від них, на жаль.

Народ у нашій країні – не джерело доходів, а тягар і головний біль. Державні мужі вже всю голову собі зламали, думаючи, що з ним робити. Зовсім не годувати – страшно, люди ж можуть і за вила взятися. А ділитися з ними скоро стане нічим, так як апетити населення зростають значно сильніше, ніж курс нафти. Та й не в дусі ринку це…

От було б у нас народу не 140 мільйонів, а хоча б 40, тоді жили б як у цих еміратах, без турбот і без клопоту…

Ні, Путін, звичайно, не чудовисько і ні про який геноцид росіян не думає: в цьому наші караул-патріоти нахабно зводять наклепи на нього. Просто в освіті, медицині, людському капіталі і взагалі в якому б то ні було розвитку наш правлячий клас не зацікавлений ні на гріш. Нову газову трубу куди-небудь прокласти – це так. А створювати робочі місця та умови для промислового виробництва – навіщо?

Вірніше навіть – не “навіщо”, а “ні в якому разі”. По-перше, на це довелося б витратити зайві гроші і зусилля (так і треба вміти). А по-друге, це призведе до становлення нової промислової буржуазії та її політичної надбудови – але хто ж сам буде плодити собі конкуренцію?

Тому еволюційний шлях у нашому випадку – це неминуча деградація. А для революційного – ще кишка народна тонка.

Втім, не будемо сумувати. Поки живемо ще досить добре, як у старовинній приказці: “Їмо – залишається! – А залишки куди діваєте? – Так, теж з’їдаємо”.

Ось коли цих залишків вже зовсім не залишиться, візьмемося за прикладом нашого минулого за сокири…