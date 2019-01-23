«Юля — це куля»: Луценко висловився про «агента Кремля» Тимошенко

Генпрокурор України Юрій Луценко порівняв екс-прем’єра країни, лідера партії «Батьковщина» Юлію Тимошенко з «кулею». При цьому Луценко додав, що не вважає політика «агентом Кремля», у чому її неодноразово звинувачували опоненти.

Про це Луценко заявив в ефірі «В гостях у Дмитра Гордона» в понеділок увечері.

«Категорично заперечую, що Юля — агент Кремля. Я багато знаю про неї. Юля — це куля, що летить тільки їй відомої траєкторії. Але в цьому і є небезпека, вона робить це тільки так, як вважає потрібним тільки вона», — заявив Луценко.