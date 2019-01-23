Тимошенко обіцяє піти з поста президента через 100 днів, якщо не покаже результати

Лідер ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що в разі перемоги на президентських виборах не буде триматися за посаду і покине його через 100 днів, якщо не зможе показати “очевидні результати”.

“Президентові України відповідно до Конституції дається п’ять років для виконання своєї програми. Але, повірте мені, достатньо 100 днів, щоб країна зрозуміла: вона перемогла або знову вляпалася. Тому 100 днів – і повна ясність. Немає ніякої необхідності чекати п’ять років”, – заявила Тимошенко.

На відео з 3:30:00

“З повною відповідальністю заявляю. Якщо за 100 днів я не зможу показати вам очевидні результати, я просто піду з президентського поста”, – пообіцяла вона.

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко буде втретє балотуватися в президенти України. У 2010 і 2014 роках вона зайняла друге місце.