Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трампу заборонили виводити США з НАТО

23.01.2019

Трампу запретили выводить США из НАТОСтворено спеціальний законопроект.
Палата представників Конгресу США у вівторок, 22 січня, прийняла законопроект, який забороняє президенту США Дональду Трампу використовувати державні кошти для виходу з Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Reuters.

Законодавчу ініціативу підтримали обидві протиборчі партії. “За” проголосували 357 конгресменів, проти − 22.

За інформацією на сайті Конгресу, документ був представлений в парламенті 17 січня. Вже 22 січня він був винесений на голосування.

Конгрес не може формально заборонити Трампу вийти з блоку, однак може заблокувати фінансування цієї мети. При цьому законопроект закликає членів НАТО витрачати обіцяні 2% ВВП на оборону.

Для того, щоб стати законом, документ має пройти голосування в Сенаті, а потім відправитися на підпис главі держави. Трамп може накласти на нього вето, що Конгрес може подолати, якщо збере достатню кількість голосів.

Читайте також:   У Казахстані уточнили дані про загиблих в автобусі загоревшемся
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *