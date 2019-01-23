У США великий аеропорт призупинив роботу через дронов

Аеропорт був змушений тимчасово припинити польоти.



Аеропорт Ньюарк у штаті Нью-Джерсі тимчасово призупинив роботу через повідомлення про безпілотниках. Про це в середу, 23 січня, повідомляє Reuters з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США.

Відзначається, що дрони помітили над приватним аеропорту Тетерборо, який знаходиться недалеко від аеропорту Ньюарк. Представник управління заявив, що літаки пролетіли на висоті 3500 футів (близько 1 км) над аеропортом. Інформацію про них передали в правоохоронні органи.

Робота аеропорту незабаром після інциденту відновилася. У повідомленні аеропорту у Twitter кажуть, що співробітники спільно з управлінням цивільної авіації та іншими відомствами беруть участь у розслідуванні інциденту.