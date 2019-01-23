Антон Геращенко підозрює, що деякі політики йдуть на вибори, щоб «продовжувати грабувати країну і її народ»

Колишній позаштатний радник глави МВС України Арсена Авакова, нардеп Антон Геращенко закликав українців повідомляти про тиск під час виборів.

Вільний вибір громадянина є основою демократії, вказує Геращенко: «Вільний» означає вибір без загрози бути звільненим, позбавленим соціальних прав і без пропозицій матеріальних благ.

Але не всі політики розуміють основи демократії. Багато продовжують розглядати вибори як можливість далі грабувати Україну і українців, зазначає нардеп.

«На жаль, на 28 році Незалежності українські політики продовжують розглядати вибори не як процес змагання ідей щодо майбутнього розвитку суспільства, а як сутичку за можливість і далі грабувати країну і її народ сповідуючи принцип «для досягнення мети всі засоби гарні».

Геращенко передав меседж міністра МВС Арсена Авакова про покарання для всіх бажаючих підкупити виборців або учасників передвиборчого процесу.

За словами нардепа, Аваков дав зрозуміти — «ніхто з тих, хто задумав здійснити масштабний підкуп громадян, не залишиться безкарним, а всі такі спроби будуть жорстко припинятися».

«Якщо Вам погрожують звільненням з роботи, якщо Ви відмовитеся агітувати за кандидата в президенти, або обіцяли заплатити Вам за те, щоб Ви проголосували на виборах — це злочин!».

2019 рік повинен стати тим рубежем, на якому будуть зупинені кандидати в президенти, що ставлять перед собою мету перемогу шляхом погроз, тиску чи підкупу, закликав Антон Геращенко.

Але МВС і поліція не можуть боротися поодинці зі злочинами проти права на свободу вибору, нагадав Геращенко, тому на допомогу повинні прийти самі небайдужі громадяни.

Геращенко вказала номер телефону та електронну пошту, щоб жителі України могли повідомляти про правопорушення на виборах.