У Конгресі США майже домовилися про припинення шатдауна – ЗМІ

Лідери обох партій у верхній палаті американського Конгресу дійшли попередньої згоди щодо можливого виведення країни з урядового шатдауна, який, зокрема, заважає ФБР вести повноцінну боротьбу проти ворогів. І хоча ця ініціатива поки не набрала достатньої підтримки в партійних колах, законопроект про бюджет все ж готують, зазначає The New York Times.

“Республіканці і демократи американського Сенату подали перші проблиски про можливе припинення урядового шатдауна, який триває вже п’ятий тиждень, – наголошується в публікації.

Мова йде про ініціативу, яка пропонує розглядати окремо пропозицію президента Трампа про виділення 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою в законопроекті про відновлення фінансування уряду до 8 лютого. Ініціатива повинна бути проголосована в четвер, 23 січня.

Пропозицію було винесено спільно лідерами партій – сенаторами Мітчем Макконелл і Чаком Шумер, Але більшість республіканців об’єднані навколо ініціативи Дональда Трампа про продовження шатдауна, поки не будуть виділені кошти на нову стіну з Мексикою. У той же час, більшість демократів виступають проти такого тиску. Тому жодна з позицій поки не має шансів отримати 60 голосів (100) в Сенаті, пояснює видання.