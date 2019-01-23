Сирія пригрозила Ізраїлю ударами по аеропорту Тель-Авіва

Постійний представник Сирії при ООН Башар аль-Джаафарі закликав Раду Безпеки міжнародної організації зупинити агресію Ізраїлю на сирійських землях.

Про це повідомило видання ” Jerusalem Post.

Таку заяву сирійського постпреда при ООН прозвучала у відповідь на удари ізраїльських військових, завдані напередодні, зокрема по складах зброї в районі міжнародного аеропорту Дамаска.

Якщо Рада безпеки ООН не прийме заходів, щоб зупинити повторну агресію Ізраїлю в Сирії, ми будемо вправі здійснити своє законне право на самооборону і симетричним чином відреагуємо на агресію Ізраїлю в міжнародному аеропорту Дамаска, вдаривши по аеропорту Тель-Авіва,– заявив Башар аль-Джаафарі.

Він також уточнив, що ця агресія “не була б здійснена без необмеженої підтримки з боку держав-членів ООН”, вказавши на Францію, Великобританію і США.

В результаті авіаудару Ізраїлю по Сирії загинули четверо сирійських військових, шестеро поранені, частково пошкоджена інфраструктура міжнародного аеропорту Дамаска.