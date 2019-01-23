З нового року припинили свою дію майже всі радянські Гости

Переважна більшість – 10 917 штук – технічних
стандартів Радянського Союзу «ГОСТ», розроблених до 1992 року, втратили чинність у
Україні з 1 січня 2019 року. Про це повідомили в прес-службі Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі.
Як зазначили у відомстві, 1 173 радянських Гостів залишаються
чинними за станом на 1 січня 2019 року. Такі Гости будуть діяти
до 1 січня 2022 року. Зокрема, це стандарти, на заміну яких зараз
проводиться або передбачається проведення розробки проектів відповідних
національних стандартів; стандарти, посилання на які є в
нормативно-правових актах; стандарти Єдиної системи конструкторської
документації; стандарти розроблені на основі міжнародних
стандартів, версії яких є актуальними в наш час.
Оскільки продовження дії радянських Гостів після 2022
року є неможливим, Мінекономрозвитку та Національний орган
стандартизації рекомендують всім зацікавленим сторонам, які у своїй
роботі використовують Гости, «знайти альтернативу використанню стандартів
Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже
неіснуючої держави і суперечать нововведенням, запровадженим у сфері
технічного регулювання України та зобов’язанням України щодо реформування
сфери технічної стандартизації, передбаченим Угодою СОТ та Угодою
про асоціацію з ЄС».
У той же час при необхідності розроблення національного
стандарту на заміну відповідному радянського ГОСТу будь-яка зацікавлена
сторона (органи влади, асоціації виробників, підприємства, громадські
організації тощо) може виступити замовником розробки такого стандарту
відповідно до закону України «Про стандартизацію».
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