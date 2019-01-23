З нового року припинили свою дію майже всі радянські Гости

Переважна більшість – 10 917 штук – технічних

стандартів Радянського Союзу «ГОСТ», розроблених до 1992 року, втратили чинність у

Україні з 1 січня 2019 року. Про це повідомили в прес-службі Міністерстві

економічного розвитку і торгівлі.

Як зазначили у відомстві, 1 173 радянських Гостів залишаються

чинними за станом на 1 січня 2019 року. Такі Гости будуть діяти

до 1 січня 2022 року. Зокрема, це стандарти, на заміну яких зараз

проводиться або передбачається проведення розробки проектів відповідних

національних стандартів; стандарти, посилання на які є в

нормативно-правових актах; стандарти Єдиної системи конструкторської

документації; стандарти розроблені на основі міжнародних

стандартів, версії яких є актуальними в наш час.

Оскільки продовження дії радянських Гостів після 2022

року є неможливим, Мінекономрозвитку та Національний орган

стандартизації рекомендують всім зацікавленим сторонам, які у своїй

роботі використовують Гости, «знайти альтернативу використанню стандартів

Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже

неіснуючої держави і суперечать нововведенням, запровадженим у сфері

технічного регулювання України та зобов’язанням України щодо реформування

сфери технічної стандартизації, передбаченим Угодою СОТ та Угодою

про асоціацію з ЄС».

У той же час при необхідності розроблення національного

стандарту на заміну відповідному радянського ГОСТу будь-яка зацікавлена

сторона (органи влади, асоціації виробників, підприємства, громадські

організації тощо) може виступити замовником розробки такого стандарту

відповідно до закону України «Про стандартизацію».

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