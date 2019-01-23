У США назвали головні загрози безпеці країни

Які тенденції будуть домінувати в майбутньому.



Негативні тенденції на планеті – ізоляціонізм в держструктурах країн Заходу, зниження ролі міжнародних інститутів, атаки на демократію – будуть домінувати в найближчому майбутньому. Так вважають американські аналітики, що склали нову розвідувальну стратегію США.

“Тривалі спроби Росії збільшити свій вплив і владу в різних регіонах світу швидше за все, вступлять в протиріччя з цілями та інтересами Сполучених Штатів”, – йдеться в документі.

Як вважає розвідка, військова модернізація Китаю і його спроби домогтися економічного та територіального домінування в тихоокеанському регіоні і за його межами “залишається приводом для занепокоєння”. При це у Вашингтоні вважають, що існує можливість спільної роботи з Пекіном “з питань, що становлять взаємний інтерес”.

Разведстратегия США оновлюється кожні чотири роки.

Після терактів 9/11 розвідка вважала головною загрозою для США міжнародний тероризм. Зараз акцент перенесено на геополітичну нестабільність.

Нова стратегія також передбачає відповідь США на використання потенційними противниками нових технологій, наприклад, космічного зброї, кибертехнологий, що дозволяють підривати віру суспільства в демократичні інститути, і суперкомп’ютерів, здатних допомогти супротивникам США досягти військової переваги.