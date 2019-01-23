Ніагарський водоспад скував лід

Рідкісне явище.



Сильні морози, які в останні кілька днів встановилися в Канаді і в північних районах США, частково скували Ніагарський водоспад. Про це повідомили місцеві жителі, які розмістили в соціальних мережах фотографії обледенілих ділянок водоспаду.

“Доброго ранку усім з Ніагарського водоспаду. Не замерзну сьогодні”, – написав у вівторок у Twitter канадець Джим Оссун, який опублікував фотографію скутій кригою місцевості навколо Ніагарського водоспаду.

“Хотів би я знати, які стоять зараз морози на північному сході США? Ніагарський водоспад частково замерз. Це просто неймовірні знімки”, – написав у Twitter американець Ден Снайдер, який розмістив невеликий відеоролик обледенілого водного каскаду.

За даними Національного метеобюро Канади, з кінця минулого тижня в східних, центральних і арктичних районах країни встановилися екстремальні морози – стовпчики термометрів опускалися до мінус 30-40 градусів Цельсія, а місцями – до мінус 55 градусів.





