Депутат Супруненко купив акцій на 28 мільйонів

Олександр Супруненко

Представник парламентської фракції «Воля народу» Олександр Супруненко задекларував купівлю акцій на 27,999 млн гривень. Про це повідомляє видання «Інформатор» з посиланням на зміни в декларації парламентарія від 18 січня.

Відповідно до змін, Супруненко купив цінні папери АКЦІОНЕРНОГО товариства

«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

«Анест пропертіз» 9 січня. У 2017 році депутат вже купував акції цього АКЦІОНЕРНОГО товариства, а

також є внесок в статутний капітал фонду, сума якої не вказана.

ЗМІ нагадує, що брати Олександр і В’ячеслав Супруненко представляють один з

найвпливовіших у Києві сімейних кланів. «Своїм впливом і достатком вони

зобов’язані насамперед положенням колишнього тестя В’ячеслава Супруненка – екс-мера

Києва Леоніда Черновецького. До обрання Олександра у Верховну Раду обидва брата

працювали в Київраді. При цьому, за неофіційними даними, В’ячеслав курирував

земельні питання, а Олександр – питання, пов’язані з власністю. Старший

брат грав роль посередника між Партією регіонів і сім’єю Черновецького», –

пишуть журналісти.





Раніше SKELET-info повідомляв, що Олександр Супруненко отримав 17,377 млн грн дивідендів від «Асвіо Банк».

Крім того Супруненко спростував інформацію, яку

поширив генпрокурор Юрій Луценко щодо їх про несплату податків.