Депутат Супруненко купив акцій на 28 мільйонів

Олександр Супруненко
Представник парламентської фракції «Воля народу» Олександр Супруненко задекларував купівлю акцій на 27,999 млн гривень. Про це повідомляє видання «Інформатор» з посиланням на зміни в декларації парламентарія від 18 січня.
Відповідно до змін, Супруненко купив цінні папери АКЦІОНЕРНОГО товариства
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
«Анест пропертіз» 9 січня. У 2017 році депутат вже купував акції цього АКЦІОНЕРНОГО товариства, а
також є внесок в статутний капітал фонду, сума якої не вказана.
ЗМІ нагадує, що брати Олександр і В’ячеслав Супруненко представляють один з
найвпливовіших у Києві сімейних кланів. «Своїм впливом і достатком вони
зобов’язані насамперед положенням колишнього тестя В’ячеслава Супруненка – екс-мера
Києва Леоніда Черновецького. До обрання Олександра у Верховну Раду обидва брата
працювали в Київраді. При цьому, за неофіційними даними, В’ячеслав курирував
земельні питання, а Олександр – питання, пов’язані з власністю. Старший
брат грав роль посередника між Партією регіонів і сім’єю Черновецького», –
пишуть журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Олександр Супруненко отримав 17,377 млн грн дивідендів від «Асвіо Банк».
Крім того Супруненко спростував інформацію, яку
поширив генпрокурор Юрій Луценко щодо їх про несплату податків.