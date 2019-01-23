Як відкликати «свого» депутата: три кроки

Як бути, якщо конкретно ваш депутат місцевої ради — невловимий Джо, який абсолютно не горить бажанням займатися питаннями свого округу, а пішов у владу виключно з особистих інтересів? Чекати наступних виборів? Немає.

У законі «Про статус депутатів місцевих рад» прописана максимально проста процедура відкликання народного обранця, яку детально розбирають у виданні Ракурс.

Але спочатку — два застереження. По-перше, в закріпленій законом процедурою є кілька «дірок», з допомогою яких можна спробувати звести ваші зусилля нанівець. І друге: механізм відкликання може стати потужною технологією маніпуляції виборцями.

Розібратися в цих тонкощах нам допоможе політконсультант, фахівець з питань децентралізації влади Валентина Ситник.

Крок перший: провести збори

Виборці мають право відкликати депутата за власною ініціативою не раніше ніж через рік після набуття ним депутатських повноважень. Перше, що потрібно зробити, — мобілізувати виборців провести збори.

В законі чітко визначено, що для відкликання депутата сільської чи селищної ради на зборах має бути не менше 30 осіб, для депутата міської ради в райцентрі — 100 осіб, для відкликання депутата міськради міста обласного значення та районного в місті ради — 300 осіб, 150 виборців — для відкликання депутата районної ради та 400 — для відкликання депутата обласної, Київської і Севастопольської міських рад (докладні роз’яснення є у Розділі V закону про статус депутатів місцевих рад).

Підводний камінь: відповідно до закону, про зборах слід повідомити засобам масової інформації не пізніше ніж за три дні до його проведення. Але при цьому ЗМІ ніхто не зобов’язує публікувати таку інформацію, і за відмову не передбачено жодних санкцій.

Крім того, можна потрапити в халепу, просто не знаючи технології роботи ЗМІ. Реальний приклад: «Ініціативна група призначила збори на неділю. У четвер, за три дні до заходу, була сповіщена місцева газета, яка розповсюджується по місту. Але вона виходить у п’ятницю, а значить, у четвер номер був уже зверстаний і відправлений в друкарню. Буква закону дотримано? Так. Результат? Нульовий».

У цьому прикладі ініціативна група паралельно дала оголошення на місцевий YouTube канал, але депутат, якого вирішили відкликати, вчасно не довідався про збори, а стало бути, не зміг прийти і відповісти на аргументи своїх супротивників. До речі, закон зовсім не зобов’язує повідомляти самого депутата про те, що його збираються відкликати.

Тут варто також відзначити, що зараз правовий статус інтернет-ЗМІ і груп у соцмережах толком не визначено, однак українські суди винесли кілька знакових рішень, в яких сторінки в соцмережах практично прирівняні до ЗМІ. Суди посилаються на ст. 22 закону «Про інформацію», де сказано, що «засоби масової інформації — засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації». Тому формально дотриматися закону взагалі не представляє праці.

Що ж стосується місця проведення зборів, то в законі є вказівка, де його проводити не можна: наприклад, в органах влади або місцевого самоврядування, а також… в касах, де видаються зарплати, стипендії або благодійна допомога. А так — та хоч на галявині в парку, це буде цілком законно.

Крок другий: створення ініціативної групи та збір підписів

Отже, на зборах проголосували за відкликання депутата. Далі необхідно скласти протокол і обрати ініціативну групу, яка займеться збором підписів.

Згідно із законом про статус депутатів місцевого самоврядування, у таку групу можуть увійти від 10 до 100 чоловік, в залежності від статусу депутата. В ініціативну групу не можуть входити представники органів влади, місцевого самоврядування, а також військовослужбовці, судді та працівники судів, працівники правоохоронних органів.

Далі затверджується зразок підписного листа для збору підписів, кількість яких знову-таки регламентується законом. До підписному листу теж є ряд вимог: наприклад, мету збору підписів має бути вказана не тільки на титульному, але і на кожному з листів.

А далі починаються нюанси. Якщо депутат, якого ви хочете відкликати, — мажоритарник, то підписи збираються тільки в його окрузі. До речі, в селах всі депутати — мажоритарники. Але якщо мова йде про депутата, обраного за партійними списками, то підписи можна збирати по всьому багатомандатному округу. І тут криється каверза.

Підводний камінь: на цьому етапі виборцями легко маніпулювати.

Для прикладу наведемо ще одну реальну і дуже типову історію, якою поділилася Валентина Ситник. У місті районного значення, де ключові управлінські посади обіймають представники певної партії, був депутат, обраний від цієї партії. У своєму окрузі він працював добре, ефективно розбирався з вимогами виборців, регулярно звітував перед ними. Одним словом, людям він подобався. Але в якийсь момент депутат пішов проти партії, відмовившись голосувати «як слід» на сесії міської ради. І його вирішили показово прибрати.

Але за законом навіть депутата, обраного за партійними списками, відкликати можуть тільки виборці. Як бути? Далі все було строго по процедурі: зібрали збори, обрали ініціативну групу, і та пішла збирати підписи… по іншим округам від багатомандатного округу, головним чином за тим, де партію, м’яко кажучи, недолюблювали.

Спрощено збір підписів виглядав так: «Ми збираємося відкликати депутата від такої-то партії, поставите підпис?» — «Ах, від такий-сякий партії? Де підписувати?»

Підписи були зібрані, депутати відкликали, а натомість партія призначила наступного за списком — більш дисциплінованого. І все по закону. До речі, у підписних листах не було жодного підпису виборця з цього округу депутата — адже там до нього претензій не було.

Крок третій: територіальна виборча комісія

Зібравши підписи, ініціативна група відносить підписні листи в територіальну виборчу комісію. Адреси усіх ТВК є на сайті Центральної виборчої комісії, як правило, базуються вони в міських радах. А далі ТВК перевіряє підписи.

Підводний камінь: в законі ніде не сказано, що таке «перевірка підписів». Ця процедура не прописана в жодному нормативному акті.

«Тому не можна виключати, що комісія може мимоволі або спеціально пропустити липові підпису. Втім, якщо відкликаний депутат буде оскаржувати свій відгук в суді і цей факт спливе, ТВК просто розпустять», — пояснює Валентина Ситник.

У підписних листах допускається «технічний брак» у 5% підписів. Якщо в іншому все нормально, ТВК зобов’язана прийняти рішення про відкликання депутата. У випадку з мажоритарниками комісія призначає дату нових виборів. Якщо депутат обраний за партійними списками, ТВК передає документи в партійну організацію, і та призначає на округ наступного за списком.

Все начебто простіше простого. Але головний підводний камінь знаходиться не в законах, а в головах виборців. Ось ще одна — анекдотична історія.

В одному селищі міського типу обрали депутата-мажоритарника. За нього проголосувало близько 80 виборців. Депутат цей виявився типовим невловимим Джо, і в його окрузі знайшлася група небайдужих виборців, які затіяли процедуру відкликання. Пройшла вона успішно, за відгук підписалися аж 250 осіб, депутата відкликали, було призначено наступні вибори… на які знову з’явилися ті ж 80 виборців і вибрали все того ж невловимого Джо!

Підписні листи за відгук адже приносять прямо додому, а до виборчої дільниці потрібно спеціально йти — цілих два квартали. І брати якийсь там бюлетень, когось вибирати… А що вибирати, адже кожен дурень знає, що «всі вони там сволоти і злодії» і «ми нічого не можемо зробити з цієї проклятої владою».

Ось поки кожна баба Маня і кожен дядько Петя, а разом з ними і кожен диванний боєць за світле майбутнє і протестний блогер місцевого розливу будуть так думати, нічого не зміниться.

За останній час в Україні пройшла велика череда відгуків депутатів, обраних за партійними списками, і часто процедура була ініційована виборцями — членами цих партій і з ініціативи партійних організацій.

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Людмила Заглада, опубліковано у виданні Ракурс

Як відкликати «свого» депутата: три кроки оновлено: Січень 23, 2019 автором: Redactor