Пожежа в Чорне море: танкери перебували у списку санкцій США

Одному з кораблів заборонили підійти до причалу.



Танкери “Маестро” і “Канді” , які ходили під прапором Танзанії і загорілися 21 січня в районі Керченської протоки, що перебували у списку санкцій США, повідомляє у вівторок, 22 січня, агентство Reuters. Вони були внесені до списку в минулому році за те, що здійснювали постачання палива в Сирію.

Як заявили в Мінфіні США, компаніям, які будуть співпрацювати з потрапили під обмеження судами, також загрожують штрафні заходи. За інформацією Reuters, власники газового терміналу “Мактрен-Нафта” заборонили танкеру “Маестро” підійти до причалу в порту Темрюк в Краснодарському краї. У зв’язку з цим екіпажі спробували здійснити пряму перекачування палива з судна на судно. Виконання цієї ризикованої операції під час шторму, мабуть, і стало причиною пожежі.

Згідно з даними сервісу ClipperData, танкер “Канді” (раніше він називався “Веніс” і саме під цією назвою був внесений в санкційний список США) завантажив в Темрюке 30 тисяч барелів СПГ з тим щоб відправитися в Ліван, пише Financial Times. Однак замість цього суду, по всій видимості, вдалися до небезпечною процедурою перевантаження палива у відкритому морі.

Повідомлялося, що на двох танкерах перебувало 32 особи – громадяни Туреччини та Індії. За останніми даними, 14 моряків було врятовано, 10 визнані загиблими і ще 10 – зниклими без вести. За відомостями Reuters, “Канді” належить компанії Milano Shipping, а “Маестро” – Maestro Shipping, проте кінцевим власником є турецька компанія Milenyum Denizcilik Gemi, що потрапила під американські санкції у 2015 році за організацію постачань зрідженого нафтового газу і дизельного палива в райони, контрольовані сирійським урядом.