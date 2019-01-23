У Чорному морі утворилися рекордні затори танкерів

Танкери везуть близько 39 млн барелів нафти.



В протоках Босфор і Дарданелли в Чорному морі утворилися найдовші з 2014 року черзі танкерів з нафтою з Росії і Казахстану. Про це повідомило у вівторок, 22 січня, агентство Bloomberg.

“Танкери чекають за 13 днів, щоб покинути акваторію Чорного моря, що є найтривалішим часом очікування принаймні з 2014 року і в два рази більше норми, за даними Tribeca. Кораблі, що рухаються в зворотному напрямку, очікують за 15 днів”, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що танкери, які стоять у черзі, в загальній складності везуть в порти Середземномор’я близько 39 млн барелів нафти.

Причинами затримки стали нові правила проходу суден через протоки, введені Туреччиною ще у вересні 2018 року. Відповідно до змін, більша кількість судів повинно супроводжуватися буксирами. Також на судноплавство в протоках вплинула погана погода.