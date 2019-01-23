ФБР не може повноцінно працювати через брак грошей

Почастішали скарги у зв’язку з “шатдауном”



У зв’язку з триваючим вже п’ятий тиждень “шатдауном” (часткової блокування роботи державних органів) у США виявилася істотно обмежена робота Федерального бюро розслідувань. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Співробітники ФБР поскаржилися, що через припинення роботи уряду без фінансування відомство більше не може оплачувати роботу інформаторів і перекладачів.

Багатосторінковий доповідь, в якому зібрані анонімні коментарі співробітників, опублікувала у вівторок, 22 січня, Асоціація агентів ФБР.

“Оскільки ФБР не може платити своїм інформаторам, існує ризик “назавжди втратити і їх, і надану ними інформацію”, – зазначив один з джерел, чиї слова наводяться в доповіді.

В іншому філіалі відомства поскаржилися, що у них немає грошей на закупівлю наборів для тесту ДНК, запасних шин для автомобілів, а також паперу для друку.

Ще один агент заявив, що бюро не в змозі проводити операції під прикриттям, під час яких співробітники купують наркотики або зброю у членів банд. “Цей метод ми використовуємо, щоб переслідувати угруповання і зачистити вулиці від зброї і наркотиків”, – підкреслив співробітник ФБР.

“Кожен день “шатдауна” збільшує перешкоди для роботи ФБР”, – заявив глава Асоціації агентів ФБР Тому О’коннор в ході прес-конференції.

Таким чином, росте збиток як в області операцій ФБР по боротьбі з тероризмом, так і в захисті проти дій іноземних спецслужб, підкреслив він.

Велика частина з приблизно 13 тисяч агентів ФБР продовжує працювати, незважаючи на те, що з-за “шатдауна” вони вже п’ятий тиждень не отримують зарплату. Все із-за відсутності фінансування постраждали близько 800 тисяч американських держслужбовців: багато з них відправлені в примусову безоплатну відпустку.