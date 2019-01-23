У Польщі сталася аварія на шахті: 8 поранених, є загиблий

Аварія сталася близько опівночі.



У ніч на середу, 23 січня, підземні поштовхи сталися на шахті Рудилтовы півдні Польщі, внаслідок яких один шахтар загинув, ще вісім шахтарів отримали поранення.

Повідомляється, що аварія сталася близько опівночі.

“Один шахтар загинув, а кілька отримали поранення”, – заявив секретар польської гірської групи Томаш Глоговський.

За його словами, підземні поштовхи сталися на глибині близько тисячі метрів. В районі надзвичайної події знаходилися 20 шахтарів, більшість з яких самостійно піднялися на поверхню. Вісім шахтарів, які отримали незначні травми, доставлені в лікарні кількох міст регіону.

Рятувальники зараз намагаються підняти на поверхню тіло загиблого гірника.

Поштовхи були досить сильними і відчувалися на поверхні.