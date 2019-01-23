За хабар у холодильника чиновника судової адміністрації арештували з альтернативою застави

Печерський суд застосував запобіжний захід до заступника начальника Територіального управління Державної судової Адміністрації України в Полтавській області.

Суд вирішив взяти чоловіка під варту з можливістю звільнення під заставу у 248 тис. 730 грн. Запобіжний захід діє в межах рядок досудового розслідування до 16 березня 2019.

У серпні 2018 ТОВ «Українська Альтернатива» виграло тендер із заміни покрівель будівлі Київського районного суду м. Полтава. З фірмою підписали договір на 1,6 млн грн. Перерахували Підряднику 495 тис. грн авансу.

За матеріалами справи, у вересні 2018 працівник судової адміністрації начебто висловив директор компанії вимогу передати 15% від суми договору, що становить 248 тис. гривень, за сприяння у виконанні умов договору, підписанні актів виконаних робіт, погодженні та своєчасній оплаті вартості усіх виконаних робіт. Підприємець звернувся із заявою до правоохоронних органів.

7 грудня компанії перерахували решту грошей і чиновник сказавши, що представник компанії має з’єднання явитися до нього. На зустрічі він повторно пред’явлення явивши вимогу передачі коштів.

19 грудня директор фірми під контролем працівників правоохоронних органів прийшов до кабінету і в присутності підозрюваного поклав частину винагороди у сумі 148 тис. грн до пуфика, на який тієї жестом вказав. Чиновник уточнивши, скільки він поклав і сказавши передати решту 21 грудня. Альо підприємець відповів, що не зможе дати гроші в такий термін.

14 січня було доставлено другу частину суми в розмірі 100 тис. гривень, яку директор фірми за вказівкою чиновника залишив у холодильника, який знаходився у шафі його кабінету. Після цього відбулося затримання.