Кредити банку «Михайлівський» продали з 80%-ою знижкою

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) провів «голландський»

аукціон з продажу прав вимоги банку «Михайлівський» за 50,4 тисяч споживчих

кредитів на 101,3 млн грн. На торгах перемогло ТОВ «УКГ Фінанс» з 20,26 млн грн за

20% від обсягу кредитного портфеля.

Як повідомляє Finbalance з посиланням на систему «Прозорро.Продажі», зараз очікується підписання договору.

Також 16 січня ФГВФО провів ще один «голландський» аукціон по

продаж прав вимоги банку «Михайлівський» за 61,6 тисяч споживчих кредитів

загальною сумою 110,7 млн грн. На торги виграло ТОВ «УКГ Фінанс» з пропозицією 23,25

млн грн за 21% від обсягу кредитного портфеля. Зазначимо, кінцевим бенефіціаром «УКГ

Фінанс» є Олег Потапенко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення по суті позовних вимог, яким відмовив екс-власнику банку «Михайлівський» Віктору Поліщуку в задоволенні позову до Національного банку України про захист ділової репутації.

До цього суд в черговий раз підтвердив, що визнання банку «Михайлівський» є неплатоспроможним

законним.