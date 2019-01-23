Жителі Гданська зібрали 16 мільйонів злотих в пам’ять про мера

Гроші підуть на благодійність.



14 січня користувачка Facebook Патриція Кшиминская виступила з ініціативою зібрати кошти на користь благодійної організації WOSP, символічно назвавши акцію “наповнити останню банку” вбитого мера Гданська Павла Адамовича. В результаті добровільних пожертвувань зібрали майже 16 млн злотих.

Про це пише TVN24.

10 тисяч, відсутніх до 16 млн, додали користувачі інтернету з іншого збору. “Ви хочете підтримати мене з благородною метою? Я збираю гроші на організацію Великого оркестру різдвяної благодійності, і кожне з ваших пожертв – як малих, так і великих – буде враховуватися. Кожна копійка буде корисною”, – написала Кшиминская 14 січня.

Вона каже, що не очікувала такого результату.

“Люди !!! Це найпрекрасніше громадянське божевілля в світі !!!! Це було неймовірно!” – написав WOSP в Facebook, коментуючи результат збору в “останню банку мера” Павла Адамовича.