Британцям запропонували запастися їжею на випадок “жорсткого” Brexit

Створено спеціальний онлайн-сервіс.



У Британії з’явився сервіс для онлайн-покупок за допомогою якого жителі Сполученого Королівства можуть придбати все необхідне для того, щоб пережити можливий “жорсткий Brexit”, якщо країна вийде з ЄС без угоди.

Про це повідомляє Bloomberg.

Користувачі сайту brexitprepping.com можуть обрати власний “рівень тривожності з-за Brexit” від “трохи стурбований” до “досить схвильований” і “мене охоплює паніка”. Після цього сервіс створює замовлення, щоб створити запаси їжі та напоїв на термін від тижня до трьох місяців в залежності від рівня тривоги.

Запаси на один тиждень обійдуться приблизно в 111 фунтів стерлінгів (143 долара), на місяць – 459 фунтів (595 доларів), на три місяці – 1415 фунтів (понад 1800 доларів).

Особливістю замовлення для тих, хто за рівнем тривожності виявився панікером, є запас алкоголю – 31 пляшка віскі, горілки, вина і абсенту. Автори сайту стверджують, що алкоголь потрібен для боротьби зі стресом через хаотичного Brexit.

Автори сайту стверджують, що не рекламують якусь мережу супермаркетів і не пов’язані з кампаніями за або проти Brexit.

“Ідея полягала в тому, щоб змусити людей зрозуміти, у що ми вплутуємося, перетворивши накопичення запасів активності параноїків у звичайний онлайн-сервіс, в якому все потребує”, – стверджують вони.

“Такий брекситер, як Джейкоб Рис-Могг (депутат-консерватор), може вибрати перший варіант, а, наприклад, переконаний прихильник збереження членства в ЄС Ганна Субри могла б обрати третю опцію”, – додають автори сайту.