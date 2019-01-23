ДБР перевірить джерела фінансування «Опозиційного блоку»

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) встановити походження мільйонів гривень від фірм-донорів політичної партії «Опозиційний блок». Як повідомляє Bihus.Info таким чином суд задовольнив скаргу юристів видання.
«18 січня 2019 року Шевченківський райсуд Києва задовольнив
скаргу юристів Bihus.Info на бездіяльність слідчих і зобов’язав ДБР відкрити
провадження за статтею 209 — Легалізація коштів, отриманих злочинним
шляхом». Мова йде про справу фірмах-донорах «Опозиційного блоку», одну з яких
суд в кінці 2018 року визнав фіктивною, і засновниця якої отримала
умовний термін», — йдеться в повідомленні.
Згідно зі звітом партії, дана фірма пожертвувала майже
мільйон гривень для «Опозиційного блоку». Однак, як повідомляв, її засновниця — продавщиця з Обухова — продала
невідомим паспортні дані.
Юристи Bihus.Info вважають, що цей вирок повинен був стати
передумовою для відкриття справи про можливу легалізацію коштів. Але на звернення
юристам з проханням перевірити інші підприємства — взносодателей, які мають
ознаки «фіктивності» у звіті «Оппоблока», слідчі ДБР не відкрили
кримінальне провадження.
«Згідно з КПК, слідчі ДБР зобов’язані внести
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про
вчиненні кримінального злочину і у випадку, якщо злочин
неподследственно цього органу досудового розслідування, здійснювати
слідчі дії до тих пір — поки не визначить підслідність
прокурор», — підкреслює видання.
Також зазначено, що оскільки в звіті «Опозиційного блоку»
за 2016 рік містяться відомості про перерахування на діяльність партії коштів у
розмірі 1 млн гривень від фіктивної фірми і 3 млн гривень, перерахованих іншими
фірмами, які містять ознаки «фіктивності», його підписав депутат
Верховної Ради, то відповідно до ст. 216 КПК, ці факти повинні перевіряти
уповноважені посадові особи ДБР.
Раніше SKELET-info повідомляв, що «Оппоблок» вже давно фінансує радикалів Ляшка і «Самопоміч».