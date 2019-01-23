Безготівковий валютний ринок потужно лихоманить з самого ранку. 23 січня він отрылся зниженням курсу долара відразу на 13 копійок — в рамках 27,62-27,67 грн./$. Після такого старту ринок опустився в рамки 27,54-27,59 грн./$, а потім піднявся 27,65-27,70 грн./$, повідомив директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний, пишуть Вести.

«Валютні котирування дійсно активно рухаються в різні сторони. За рахунок солідних валютних продажів, які з’явилися з самого ранку», — зазначив у коментарі UBR.ua начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

Провал ціни долара пояснюють діями Нацбанку, який з самого ранку вийшов скуповувати валюту. Але запропонував за нього дуже низьку ціну — 27,55 грн./$. Банкіри говорять, що регулятор придбав дуже багато — близько $40-50 млн.

З’явився валютного потоку поки дають лише одне пояснення — розміщення Мінфіном великої партії гривневих облігацій — на 9,8 млрд. грн. Розповідають, що під їх купівлю конвертуються серйозні валютні обсяги. На оплату ОВДП дається день після розміщення.

Інвестори почали готується до скуповування мінфінівських паперів ще вчора. За різними оцінками, 22 січня Нацбанк викупив на міжбанку близько $60-70 млн. За підсумками дня безготівковий курс долара впав на 20 копійок, і зупинився ввечері в коридорі 27,73-27,80 грн./$. На сьогодні фінансисти прогнозував новий раунд зміцнення гривні.

Нацбанк влаштував валютні гойдалки. Долар потужно лихоманить оновлено: Січень 23, 2019 автором: Redactor