У НАБУ закрили справу про підробку документів Гройсманом

«Такий цікавий чоловік, і досі не за гратами!» — ця приказка в повній мірі відноситься до дніпропетровському бізнесменові Вадиму Єрмолаєву. Прославився не розміром свого стану, а тими методами, якими він його збудував. «Економія» на податках і заниження митних зборів, виробництво «бодяжного» вин і коньяків з сивушними маслами, крадіжка грошей вкладників свого банку, участь в колосальних схеми по відмиванню грошей і розкрадання валютних резервів України, економічне співробітництво з окупантами, порушення міжнародних санкцій – і це далеко не повний список…

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В’ячеслав Непоп: «шкуродер» будівельної мафії Києва. ЧАСТИНА 1

18.07.2018

«Хто ж його посадить, він же пам’ятник!» — цю крилату фразу повною мірою можна застосувати до незмінного директора київського КП «Житлоінвестбуд» В’ячеслава Непопа, яким є живим пам’ятником корупції в будівельній сфері столиці. Він успішно пережив на своєму посту трьох мерів столиці і трьох президентів України, і дуже ймовірно, що переживе так само і Петра Порошенка, під чиїми прапорами він обирався в Київраду, і Віталія Кличка, за допомогою якого він провертає свої схеми і незаконні оборудки. Досить довгий час Непоп…

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Микола Негрич та Михайло Негрич: київсько-коломийська корупція по-сімейному. ЧАСТИНА друга

19.08.2018

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Михайло Негрич та Микола Негрич: київсько-коломийська корупція по-сімейному. ЧАСТИНА 1 Родичі і тезки Потрібно зауважити, що Негричей в одній тільки Коломиї живе з півсотні, і не всі вони доводяться один одному родичами. Непросто відшукати там коріння нашого героя! Але сімейна зв’язок київського забудовника Миколи Негрича з колишнім начальником Коломийського району Михайлом Негричем документально підтверджується через його директорство у вищезгаданому ТОВ «Агропромбудкапітал» — власником якого є, відповідно, їх мама і дружина Марія Василівна Негрич (1961 р. н.). А ще можна підтвердити…

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У НАБУ закрили справу про підробку документів Гройсманом

23.01.2019

Володимир Гройсман

Національне антикорупційне бюро України закрила кримінальне провадження щодо прем’єр-міністра і колишнього спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на інформоване джерело в НАБУ.

За даними співрозмовника агентства, справу про можливих

зловживаннях і підробці документів Гройсманом під час підписання закону «Про

держбюджет на 2016 рік» закрили 10 грудня 2018 року із-за відсутності в його

діях складу злочину. Цю справу розслідували за ст. 366 (службове

підроблення) та 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

В матеріалах справи зазначено, що екс-спікер підписав закон про

держбюджет, пункт 10 якого в порушення регламенту були внесені правки.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Гройсман приховав реальну ціну авто дружини, не доплативши податки. А до цього сам Гройсман відреагував на звинувачення в причетності до корупції на митницях України.