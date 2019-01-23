У світі мільярд людей не мають доступу до електроенергії

В Африці досі немає світла.



Один мільярд людей на земній кулі не мають доступу до електроенергії. Про це під час виступу на Всесвітньому форумі в Давосі заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

“Один мільярд людей на Землі все ще не мають доступу до електроенергії. Африка досі не забезпечена електроенергією, що ганебно. Ще не так давно була негативною і статистика в Індії, але керівництву вдалося і досить швидко це питання вирішити і надати доступ до електроенергії сотням мільйонів людей”, – зазначив він.

Біроль також заявив, що енергетичне майбутнє світу полягає в розвитку, екологічному виробництві та економному споживанні електроенергії.

“Та вірю, що електроенергія є безперечним майбутнім глобальної енергетичної системи на довгі роки у майбутньому. Безперечно, нам потрібні газ, нафту, так само як вугілля, енергетичні поновлювані джерела та інші. Але поки світ рухається в бік електроенергії”, – сказав виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства.

Також він закликав переходити на виробництво електроенергії екологічними методами, навіть незважаючи на його високу вартість.